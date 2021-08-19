 

Небензя предупредил о сохранении угрозы терроризма в Афганистане

19.08.2021, 18:08, Новости дня
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Афганистан после ухода Соединенных Штатов не перестал быть местом, откуда исходит угроза распространения терроризма, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Не исчезла также угроза распространения наркотиков из этой страны после выхода американских военных из страны, сказал Небензя передает РИА «Новости».

Российская сторона намерена взаимодействовать в Афганистане только с теми силами, которые не связаны там с террористами, подчеркнул он.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой запрещенного в РФ и признанного террористическим движения «Талибан». Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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