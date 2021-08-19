Специалисты расшифровали данные черных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Специалисты расшифровали два бортовых самописца военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье, сообщили в силовых структурах.

«Параметрический и речевой самописцы расшифрованы, информация разглашению не подлежит», – сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что оба черных ящика обгорели и были повреждены, но специалистам удалось считать информацию в спецлаборатории.

Накануне авиаэксперт Дмитрий Дрозденко рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных причинах катастрофы опытного образца нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье.

Напомним, что во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. Самолет летел из аэродрома в Кубинке в Раменское и рухнул в районе населенного пункта Никольское. В качестве основных версий крушения правоохранители рассматривают техническую неисправность и ошибку пилотирования.

Командиром экипажа потерпевшего крушение Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой РФ Николай Куимов. На борту также находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Герой РФ Куимов участвовал в испытаниях свыше 35 типов самолетов.