 

Страшное детство, случайный брак и трагедия близкого человека: тяжелая жизнь красавицы Польских

19.08.2021, 18:02, Разное
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В восемь лет Галина Александровна осталась без родителей. Соседи помогли девочке и отыскали ее бабушку, которая жила в деревне. Актриса как-то рассказывала, что именно из-за родственницы пошла в театральное училище. Ей казалось, что профессия может принести деньги, которые были так необходимы.

В 1964 году Галина Польских окончила ВГИК. Первая ее роль случилась еще раньше. За свою карьеру артистка сыграла более 150 ролей в кино. Среди ее работ есть и такие значимые, как “Я шагаю по Москве”, “Гонки по вертикали” и многие другие. Многие зрители помнят ее как исключительно положительную девушку. Именно такие образы доставались звезде в кино.

Однако в личной жизни артистки все было намного сложнее. В первый раз она вышла замуж за студента ВГИКа. У них родилась дочь, но мужчина скончался, когда ей было пять лет. Второй брак Галины Польских, как она утверждает, был случайным. У нее случился курортный роман, который завершился беременностью. Через год они развелись. Больше актриса не была замужем.

Младшая наследница знаменитости переехала в Бейрут из-за своего спутника жизни. У нее родился сын Филипп. В подростковом возрасте его воспитанием занялась знаменитая бабушка. В 19 лет она подарила любимому внуку мотоцикл. Через некоторое время он попал в страшную аварию, которая сделала его человеком с ограниченными возможностями здоровья. К счастью, сейчас Филипп живет практически полной жизнью и занимается разработкой протезов для спортсменов.



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