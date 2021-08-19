 

Президент ГК “КОРТРОС”: Самое главное обеспечить инфраструктуру для проектов КРТ

19.08.2021, 18:02, Разное
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Академический район в Екатеринбурге, первый мегапроект комплексного освоения территории на Урале, застройщиком которого является ГК «КОРТРОС», – один из участников госпрограммы стимулирования жилищного строительства («Стимул»). В рамках нее в районе строят школы, детские сады, участки дорожной сети.

«Стоит подчеркнуть важность и эффективность программы «Стимул», которая позволяет бизнесу строить социальные объекты с участием регионального или муниципального финансирования. Масштабные проекты в области комплексного развития территорий имеют важнейшее значение для достижения национальных целей России, и без государственной поддержки застройщикам справится не просто. Тем не менее, на примере района «Академический» в Екатеринбурге можно отметить, что сдача площадей в год выросла со 150 тыс. кв. м до 250 тыс. кв. м.», – отметил президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Инфраструктура и социальные объекты имеют решающее значение при реализации проектов комплексного развития территорий для создания комфортной городской среды и достойного уровня жизни россиян.

«Нам самое главное обеспечить инфраструктуру для серьезных проектов. Программа «Стимул» этому содействовала и, безусловно, сыграла очень большую роль. Но существует еще вопрос не только инженерной и транспортной инфраструктуры, ведь город не может жить без социальной составляющей. Сейчас люди уже привыкли к тому, что дома стоят не в поле, а вокруг есть и школы, и больницы, и все остальное, что нужно для комфортной жизни», – добавил Вениамин Голубицкий.

Программа «Стимул» входит составной частью в нацпроект «Жилье и городская среда». Объем ввода жилья в рамках «Стимула» по итогам первого полугодия 2021 года составил 1,696 млн кв. метров. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 111 программных объектов, что обеспечит ввод дополнительных 4,5 млн кв. м жилья. Всего до конца 2024 года реализация программы будет способствовать вводу жилья в объеме 32,8 млн кв. м.



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