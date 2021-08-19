Патриарх Кирилл: российский народ сейчас обеспечен всем, кроме самого главного – госидеологии

Патриарх Кирилл, выступая в Государственной думе, призвал возродить в России государственную идеологию. По его словам, сейчас в стране создался “вакуум веры”.

“У нашего народа есть всё сейчас. Власти обеспечили всем, кроме главного, кроме стержня – я имею в виду, кроме государственной чёткой линии, идеологии, правил для всех. Вера в Бога возводится в нечто факультативное: хочешь верь, а хочешь не верь. Культивируется вседозволенность, говорить о своём атеизме или другой форме безбожия сейчас можно без любых последствий, что влияет пагубно на моральное здоровье не только нации, это прямое следствие падения нашей страны в глазах Бога – высшего судьи. Вакуум веры всегда рано или поздно заполняется огнём божьего наказания, и это не только фигурально может быть, в Библии целые города пали”, – сказал он.

По словам предстоятеля, Россия рискует стать такой же, как страны Европы.

“Из телевизоров, в школах звучат голоса открытых противников нашей страны, нашей религии, наших традиций. Их цель – навязать нам сценарий, как в Европе, где у церкви фактически отобрали уже право управлять страной, массами, наставлять на путь истинный. И результаты этого мы видим все: это новый Содом, это место в высшей степени отвратное. Они разрешили менять ориентацию как угодно, инородцы на улицах там чувствуют себя как дома, храмы закрывают и делают в них кабаки, публичные дома, брадобрейные… Красные фонари, парады, велопрокаты, всё это прикрывают мнимыми правами человека. Ни в каких, я подчёркиваю, правах человека не записано его право идти против Бога, нет таких прав ни у кого. И если вопрос государственной, объединяющей идеологии у нас не будет решён в положительном ключе в ближайшие годы, я хочу всех предупредить, мы можем пасть так же низко, как Европа. Будет всё, как там”, – заключил он.

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