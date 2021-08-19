 

Патриарх Кирилл: российский народ сейчас обеспечен всем, кроме самого главного – госидеологии

19.08.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Патриарх Кирилл, выступая в Государственной думе, призвал возродить в России государственную идеологию. По его словам, сейчас в стране создался “вакуум веры”.

“У нашего народа есть всё сейчас. Власти обеспечили всем, кроме главного, кроме стержня – я имею в виду, кроме государственной чёткой линии, идеологии, правил для всех. Вера в Бога возводится в нечто факультативное: хочешь верь, а хочешь не верь. Культивируется вседозволенность, говорить о своём атеизме или другой форме безбожия сейчас можно без любых последствий, что влияет пагубно на моральное здоровье не только нации, это прямое следствие падения нашей страны в глазах Бога – высшего судьи. Вакуум веры всегда рано или поздно заполняется огнём божьего наказания, и это не только фигурально может быть, в Библии целые города пали”, – сказал он.

По словам предстоятеля, Россия рискует стать такой же, как страны Европы.

“Из телевизоров, в школах звучат голоса открытых противников нашей страны, нашей религии, наших традиций. Их цель – навязать нам сценарий, как в Европе, где у церкви фактически отобрали уже право управлять страной, массами, наставлять на путь истинный. И результаты этого мы видим все: это новый Содом, это место в высшей степени отвратное. Они разрешили менять ориентацию как угодно, инородцы на улицах там чувствуют себя как дома, храмы закрывают и делают в них кабаки, публичные дома, брадобрейные… Красные фонари, парады, велопрокаты, всё это прикрывают мнимыми правами человека. Ни в каких, я подчёркиваю, правах человека не записано его право идти против Бога, нет таких прав ни у кого. И если вопрос государственной, объединяющей идеологии у нас не будет решён в положительном ключе в ближайшие годы, я хочу всех предупредить, мы можем пасть так же низко, как Европа. Будет всё, как там”, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / Найден способ уничтожить коронавирус за полсекунды

06.12 / Отбивной Рунет

20.10 / Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

31.10 / Ковид живет два года

30.10 / «Его боялись даже в США»: В Китае вспомнили о бомбардировщике СССР с ядерной установкой

27.05 / Банк ДОМ.РФ улучшил условия «Семейной ипотеки» – на данный момент кредиты получили более 12 тысяч семей

24.02 / Ученые выращивают на марсианском метеорите питающиеся камнями организмы

17.06 / Борис Корчевников заявил, что простил своего покойного отца

16.08 / Медики: Изменения в голосе человека могут предупреждать об опасной болезни

11.07 / В небе над Колумбией появился НЛО с бирюзовыми огнями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика