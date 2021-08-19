Удар под отдых

В Новороссийске жители, чиновники и промышленники сошлись в борьбе за 169 метров черноморского пляжа. Люди угрожают перекрывать дороги.

Узкая кромка берега зажата между терминалом для заправки судов, военной базой и шумным Сухумским шоссе. Волочаевский пляж — единственный на восточном побережье Цемесской бухты, сюда приходят отдыхать жители 243 улиц самого крупного района города — Восточного (по официальным данным, здесь проживает 42 тысячи человек).

Правда, отдых может скоро закончиться: мэрия города разрешила компании, которую связывают с авторитетными бизнесменами, построить прямо на пляже терминал по перевалке зерна.

Народный сход на месте будущей застройки. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

«Если струсим — родину продадим»

С Сухумского шоссе Волочаевский пляж не видно. К нему ведут две тропинки между заборами военной базы и терминала нефтепродуктов. Я иду по хрустящей гальке в сторону большого собрания: человек сто — всех возрастов — обсуждают, как сохранить пляж. «Пришло бы и больше, — объясняют мне. — Просто день сегодня рабочий».

Выступления — сродни митинговым.

— Люди должны на слушаниях выступить, — чеканит окруженная жителями активистка Ольга Ковальчук. — Многие из нашей компании уже боятся, идут угрозы. Вы знаете, что в прошлом году без извещения, втайне от меня в Ленинском районном суде хотели остановить всю мою предпринимательскую деятельность (гостиничный бизнес. — Н. И.), ко мне приходил судебный пристав и хотел опечатать все мои здания. Это было давление мэрии. Многие советуют мне отойти от защиты пляжа, предлагают деньги. Звучат даже угрозы убийством. Но я стою с вами. Если мы струсим, родину продадим. Наши мамы, папы, дедушки и бабушки защищали Новороссийск.

Нам оставили такое великолепное Черное море, где мы должны были трудиться и отдыхать. Но сейчас про народ, к сожалению, забыли.

Ольга рассказывает, что если компания «Порт Виктория» все-таки построит зерновой терминал, то расстояние от промышленного объекта до жилой зоны составит всего 32 метра, а это нарушение седьмого раздела СанПиН 2.2.1 — он предусматривает «буферную зону» минимум в 300 метров.

— Почти через наши дома, по дорогам, которые и так перегружены, будет проезжать два с половиной миллиона тонн груза в год, — растолковывает Ковальчук. Ее поддерживает гул голосов, сливающийся с шумом волн.

— Где забота, о которой власти говорят? — в круг встает жительница Восточного района Анна Милашенко. — Мы обращались и к президенту. Но нас не слышат. Понимаете? Говорят, что город развивается, что если здесь будет работать «Порт Виктория», будет создано 300 рабочих мест. А 42 тысячи человек [проживающих в районе Восточный]? Куда они будут вместе со своими стариками, детьми ездить купаться? В Геленджик за 40 километров или в Кабардинку за 23? Живя у чистого моря в шаге от дома? «Порт Виктория» предлагает организовать автобус, чтобы возить нас в Геленджик. Отвезут. Один раз.

Волочаевский пляж в Новороссийске. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Меня одергивает пожилая гражданка в красной футболке. От переизбытка эмоций она размахивает телефоном. Рассказывает, что из-за нефтебазы «Транснефти» местных не пускают в лес: движение по дороге строго по спецпропускам. А теперь забирают и последний пляж.

— И пока их дети будут отдыхать на океанах, наши будут глядеть в окошко на это море, — заключает она.

Пляж, да не ваш

Дом активистки Елены Зубачевской — в трех минутах ходьбы от моря. На столе кофе, фрукты и огромная — сантиметров 30 толщиной — стопка документов. Это лишь небольшая часть переписки с чиновниками и решений судов. Вся переписка занимает несколько объемных коробок.

Поверх забора пытается заглянуть какой-то мужчина. Он подъехал почти сразу, как мы вошли во двор. Покрутился минут десять у ворот, потом еще немного посидел в машине и уехал.

Активистки реагируют спокойно: внимание властей, полиции и неизвестных сомнительных личностей для них не в новинку.

Начинаем говорить о юридических особенностях продажи пляжа под строительство терминала, и вдруг у одной из пришедших звонит телефон — кто-то из администрации Новороссийска: интересуется, что за сбор был на берегу и не записывали ли жители видеообращение к президенту. Отрицательным ответом остается удовлетворен.

— История началась еще при бывшем мэре Владимире Синяговском, в 2008 году, — рассказывает Зубачевская. — Тогда по осени за одну ночь на пляже демонтировали кафе, места для курения, спортивные площадки, лестницы, навесы. Установили забор, ворота и повесили замок. Затем администрация заключила договор аренды с ООО «Стройтраст» на 10 лет — для строительства портовых сооружений. Территорию обнесли забором, на ворота повесили замок.

Жители собрали две тысячи подписей в защиту пляжа и отправились к краевому прокурору. Приехала проверка, с которой местные лазили через забор, доказывая, что их лишили зоны купания: сотрудники администрации к тому моменту настаивали, что пляжа просто никогда не существовало. Прокуратура, а затем и суд пришли к выводу, что доступ людей к морю был ограничен незаконно, постановление мэра Новороссийска о выделении участка под застройку было отменено.

Надпись на заборе вдоль тропинки к пляжу. Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

— Постановление суда вступает в силу, и мы празднуем победу. Но в 2014 году ООО «Стройтраст» выходит с иском об отмене судебного решения. Представители компании уверяют, что в 2011 году они не были уведомлены должным образом — в суде неправильно указали их адрес. Прокуратуру об этом не оповещают, и все начинается сначала. Законодательство говорит, что если участок не используется по назначению, то он изымается. Об этом жители пишут в очередном обращении к президенту. Ответ приходит на удивление быстро, местным властям поручают разобраться. Тогда администрация нанимает рабочих, и они буквально за ночь строят сарайчик из бетонных плит. И управление архитектуры признает его эллингом для ремонта маломерных судов — капитальным строением. Дальше «Стройтраст» заявляет: раз есть эллинг, то дайте участок. Притом просят те же девять тысяч квадратных метров, но уже не в аренду, а в собственность, чтобы оформить землю под капитальным строением. Администрация вроде как добровольно сделать это отказывается, и компания обращается в тот же Октябрьский суд, который обязывает город продать этот участок. В том числе отдают береговую линию, которая по закону не может отторгаться из государственной собственности.

В 2018 году «Стройтраст» по решению суда был признан банкротом, а позже ликвидирован. Участок несколько раз переходил из рук в руки, пока его в 2019 году не купило ООО «Порт Виктория».

— Что мы имеем на сегодняшний момент? Решение о продаже пляжа «Стройтрасту» отменено, но появился новый собственник — «Порт Виктория», который считается добросовестным приобретателем, и его право собственности пока никто не оспорил, — говорит Елена.

Сопротивляющиеся застройке пляжа активисты сталкиваются с давлением. В июне 2020 года перед запланированным на пляже субботником к Ольге Ковальчук пришли сотрудники полиции и вручили ей «предупреждение о недопустимости нарушения закона» — силовики посчитали субботник митингом. Активисту Роману Стрельцу отключали электричество в его автосалоне — под предлогом того, что на счетчике нет пломбы, заодно оштрафовали на 1,5 млн рублей. Роман до сих пор судится с отключившей свет муниципальной компанией, так как уверен, что перед проверкой кто-то намеренно снял пломбу. Предприниматели из числа защитников пляжа рассказывают о внеплановых проверках прокуратуры, а бюджетники — о «профилактических разговорах» с начальством и даже увольнениях.

Но люди все равно не отступаются.

— Уже перестали бояться, потому что всех загнали в такие углы… Пан или пропал, — вздыхает Елена.

Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Идущие на пляж приветствуют тебя

На вопрос, кто добивается застройки Волочаевского пляжа, местные отвечают едва ли не шепотом: «Дяченко и Гиа, они друзья еще с 90-х». Игоря Дяченко — мэра Новороссийска — горожане упрекают разве что в игре «в поддавки» с промышленниками. А вот человек по прозвищу Гиа, в миру Шалва Гибрадзе, — фигура куда более интересная.

К ООО «Порт Виктория» Гибрадзе формально отношения не имеет, но у него есть общий бизнес с учредителем этой компании Артемом Колчекьяном — вместе они владеют строительной компанией «Новотрансстрой». Также Гибрадзе является владельцем крупнейшей строительной компании Новороссийска — ООО «Золотой берег». Местные считают, что именно он заинтересован в строительстве на пляже, поскольку «Порт Виктория», несмотря на громкие заявления о сотнях рабочих мест, является лишь микропредприятием: в его штате, по данным «Интерфакс-Спарк», всего один человек. По словам гендиректора «Порта» Руслана Лисового, сотрудников все-таки больше — целых два.

Среди других бизнес-связей владельцев «Порта Виктория» — Роман Игоревич Путин, полный тезка племянника президента РФ, после службы в ФСБ с 2013 по 2020 годы возглавлявший ликвидированную Минюстом партию «Народ против коррупции». C 2012 до 2015 года Роман Путин вместе с гендиректором «Порта» Русланом Лисовым владел предприятием «Новоагротранс», занимающимся оптовой торговлей химическими продуктами. Также бизнес-партнер Лисового, по данным «Интерфакс-Спарк», руководит компанией «Путин Консалтинг».

Как удалось выяснить «Новой», участок от ООО «Стройтраст» до нынешнего собственника перепродавался четыре раза. По данным выписки из Росреестра, первые две сделки были заключены в течение полутора месяцев, а третья — еще через три месяца. «Порт Виктория» приобрела пляж у своего же бенефициара Тадеуша Кобца. Все покупатели, по данным «Спарка», были связаны друг с другом.

Фото: Надежда Исаева / «Новая газета»

Как сказал «Новой газете» генеральный директор ООО «Порт Виктория» Руслан Лисовой, компания перед покупкой участка не знала, что были какие-то судебные разбирательства. Цепочка перепродаж промышленников не смутила. Причастность к реализации проекта бизнесмена Шалвы Гибрадзе гендиректор «Порта» не подтвердил и не опроверг: «Я с ним не знаком. Я знаю лично только одного из учредителей».

До строительства терминала должны пройти публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду. Лисовой пояснил, что это не слушания по изменению целевого назначения участка, поэтому мнение жителей, высказанное на слушаниях, на реализацию проекта никак не повлияет. «Целевое назначение нам позволяет начать строительство», — отметил Лисовой.

По его словам, компания уже вложила 50 млн рублей в изыскательские и проектные работы. Полностью строительство «под ключ» обойдется в сумму порядка 5 млрд рублей. Сторонних инвесторов руководители «Порт Виктория» привлекать не планируют, а средства на реализацию проекта собираются получить в результате кредитования. В перспективе на терминале планируют переваливать зерно и силос.

Жителям обещают организовать автобус до пляжей, «где можно купаться».

В мэрии Новороссийска в ответ на запрос «Новой газеты» сообщили, что пляж был продан вынужденно — по решению Октябрьского районного суда. Город выручил за него 43 186 000 рублей. На вопросы о возможном обратном выкупе территории и публичных слушаниях пообещали ответить позднее.

1 августа 2020 года мэр Дяченко пообещал поддержать жителей. «Мы будем отстаивать свою точку зрения, точку зрения людей, это все должно быть в правовом поле», — заверял Дяченко активистов на онлайн-приеме. Но от ответа на вопрос, какие именно шаги уже предприняты администрацией, городской глава пока воздержался.

«Новая» также послала запросы в прокуратуры Новороссийска и Краснодарского края, а также главе региона Вениамину Кондратьеву — успокаивать закипающий город, вероятно, придется именно им. В установленный законом срок ответов мы не получили.

Надежда Исаева, корреспондент

ОБНОВЛЕНИЕ

После публикации «Новая газета» получила ответ на редакционный запрос от администрации Краснодарского края. Замглавы управления пресс-службы Павел Тычинкин сообщил, что Законодательное собрание после рассмотрения обращения жителей Новороссийска рекомендовало восстановить государственное право собственности на участок. В то же время он отметил, что спорная территория находится в промышленной зоне, и по нормативам не может считаться зоной организованного отдыха, купание там запрещено.

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