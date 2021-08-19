 

Более половины людей во всем мире страдают от бессонницы во время пандемии

19.08.2021, 17:22, Разное
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В мае-июле прошлого года ученые Университета штата Аризона провели в социальных сетях интернет-опрос, посвященный тому, как COVID-19 и связанные с ним ограничения отразились на режиме сна. В исследовании поучаствовал 991 человек от 18 до 80 лет из 78 стран, большинство из них — женщины (72,5%). Результаты опубликованы в журнале Sleep Health. 

У 56,5% респондентов есть клинические симптомы бессонницы, у 65% выявились признаки депрессии. Еще 20% сообщили о сложностях с засыпанием и ухудшении качества сна, который сложно компенсировать дневной дремотой. Как отметили ученые, женщины по сравнению с мужчинами чаще страдали от этой проблемы.

Почти две трети человек испытывают так называемый синдром задержки фазы сна, который характеризуется более поздним, чем обычно, засыпанием и пробуждением с невозможностью сместить время сна на более ранние часы. В этом случае также смещается ритм выработки гормонов. Многие участники исследования признались, что стали чаще видеть кошмары.

Каждый десятый участник исследования сообщил, что во время пандемии стал спать больше, чем раньше. Однако в большинстве случаев это было связано с серьезными негативными изменениями, например, с потерей работы, трудностями трудоустройства и семейными проблемами.

У 5% респондентов ученые выявили самые серьезные нарушения сна, которые включали бессонницу, кошмарные сновидения, дневную сонливость.

Ученые отметили, что исследование проводилось на ранних и этапах пандемии, когда ситуация с COVID-19 и связанные с ней социально-экономические факторы еще не были настолько катастрофической. Вероятно, ухудшение эпидемиологической обстановки в во всем мире могло еще больше ухудшить эти показатели.



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