Безос снова возглавил рейтинг самых богатых людей мира – Forbes

Издание напоминает, что в конце июля Безос уступил первенство богатейшему человеку Европы, владельцу конгломерата LVMH Бернару Арно. Теперь американский миллардер снова возглавил рейтинг

“Хотя акции Amazon в среду упали на 1,3%, уменьшив состояние Безоса на $1,3 млрд, акции LVMH упали на 5,2%, сократив состояние Арно на $9,9 млрд”, – пишет Forbes.

Отмечается, что акции Amazon на закрытии торгов торговались на уровне $3 201,22 за акцию, продолжая падение после того, как компания опубликовала неутешительную квартальную прибыль 30 июля; до этого акции торговались по более $3600 за штуку

“Тем не менее, на момент закрытия рынков в среду состояние Безоса составляло примерно $186,1 млрд. Состояние Арно оценивалось в $185 млрд, замыкал топ-3 основатель Tesla Илон Маск ( $181,2 млрд)”, – добавляет издание.

По состоянию на день 19 августа, как свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени, рейтинг богачей возглавляет Безос ($186,3 млрд), на второе место поднялся Маск ($177), Арно и семья замыкают топ-3 ( $174,6 млрд). Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает четвертое место ($129,8).

Контекст:

Акции Amazon обвалились 30 июля до $3599,92 после публикации отчетности за второй квартал 2021 года, написало РБК со ссылкой на данные биржи NASDAQ. Впервые за последние три года компания не оправдала ожидания аналитиков по роcту выручки, отметило агентство. За минувший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув $113,08 млрд.

В тот же день компания получила рекордный штраф в €746 млн за нарушение правил обработки персональных данных. Компания будет обжаловать решение о штрафе.

—