 

“Давно секса не было?”, “Пик сексуальности”. Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку

19.08.2021, 17:20, Новости дня
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Во время съемки артистка под музыку подошла к объективу камеры, поправляя слетевшую с плеча бретельку.

“Пик женской сексуальности. После 40-ка женская сексуальность раскрывается наиболее полно”, – оценили ролик  39-летней знаменитости подписчики.

“Только заметил, какие у вас красивые губы”, – написал в комментариях один из поклонников.

“Давно секса не было?” – прокомментировали ролик фолловеры.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, проработав в коллективе с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы артистка объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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