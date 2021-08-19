 

Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны “Крым”

19.08.2021, 17:20, Новости дня
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Законопроект №5502-д о признании утратившим силу закона Украины “О создании свободной экономической зоны “Крым” и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 1 июля.

Спикер парламента подписал закон 2 июля.

Как отмечается в пояснительной записке, закон о создании свободной экономической зоны  “Крым” был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Принятый закон признает утратившим силу закон от 2014 года, а также вносит изменения в ряд других законов “с учетом положительных норм действующего закона, которым урегулированы отдельные аспекты реализации прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и отдельные вопросы хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, местонахождением (местом жительства) которых является временно оккупированная территория”.

В законе, в частности, прописано, что датой начала оккупации Крыма Россией считается 20 февраля 2014 года. Также в документе сказано, что хозяйственная деятельность юридических лиц, физических лиц и физлиц-предпринимателей, местонахождение (место жительства) которых – временно оккупированная территория, “разрешается исключительно после изменения их налогового адреса на другую территорию Украины”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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