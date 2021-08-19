 

В ЮНЕСКО призвали к сохранению культурного наследия Афганистана

19.08.2021, 17:16, Новости дня
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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала к сохранению культурного наследия Афганистана во всем его разнообразии и при полном соблюдении международного права.

Как сообщается в коммюнике организации, ЮНЕСКО внимательно следит за ситуацией на местах и прилагает все возможные усилия для сохранения культурного наследия Афганистана, передает РИА «Новости».

«Любой ущерб или утрата культурного наследия только уменьшат перспективы прочного мира и улучшения гуманитарной ситуации для афганского народа», – отметили в организации.

Также в ЮНЕСКО напомнили о необходимости обеспечения безопасных условий труда для специалистов в области культурного наследия и деятелей культуры.

«Афганистан является домом для широкого спектра богатого и разнообразного наследия, которое является неотъемлемой частью афганской истории и самобытности и имеет значение для всего человечества. Здесь находятся такие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, как древний город Герат, минарет и археологические объекты в Джеме, культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан, где ЮНЕСКО работает уже несколько десятилетий, а также музеи, в том числе Национальный музей в Кабуле. Для будущего Афганистана крайне важно охранять и сохранять эти достопримечательности», – говорится в сообщении.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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