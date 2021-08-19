Заслуженный учитель назвал минусы окончания школы экстерном

Ускоренное прохождение 11-летней программы может вызвать проблему в возрастной психологии ребенка, сказал газете ВЗГЛЯД директор санкт-петербургского Президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич, комментируя зачисление в МГУ сдавшей в восемь лет ЕГЭ девочки.

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ и закончила школу в восемь лет, рассказал, что девочка сама решит, работать ли ей после окончания вуза или нет. Кроме того, он сообщил, что дочь будет очно посещать все занятия в университете, а проблем с освоением программы или с общением у нее не будет.

«Все возможно в этом мире. Если задаться целью пройти всю школу быстро, то это можно сделать. Вопрос, каким будет качество и зачем это нужно делать. Захотела – прошла. Не вижу здесь ничего такого. Я бы со своими детьми так делать не стал, собственно, я и не делаю, хотя вижу, как это можно осуществить», – говорит Пратусевич.

По мнению педагога, каких-то великих плюсов или острой необходимости экстерном заканчивать школьную программу нет, однако минусов выявляется достаточно много. Один из главных – проблема в возрастной психологии. Он подчеркивает, что это выбор Тепляковой и ее родителей, который он ни в коем случае не осуждает. По его мнению, задача родителей посмотреть на такой интересный пример и сделать свой выбор.

«Возрастная психология говорит нам о том, что в определенном возрасте ведущими видами деятельности являются одни, другие, третьи. Ведущим взаимоотношением – одно, другое, третье. В моей любимой математике тоже существует исследование по поводу того, в каком возрасте что происходит в голове и как. Да, грубо говоря, можно ребенка во втором классе научить решать уравнение, но в этом большого смысла нет, потому что голова его не готова к тому, чтобы понимать во всей полноте и мощи», – считает собеседник.

Соответственно, с большинством детей тоже можно пройти экстерном школьную программу, но эффективным это не будет, продолжает учитель. Он рассказывает, что также были истории, когда в первый год жизни дети уже умели читать, но они воспринимали сам процесс чтения как знаковую систему, а не как смысловую. То есть малыши не понимали, что эти слова значат. Зато позже оказывалось, что смысловому чтению научить ребенка достаточно сложно.

«Природу трудно обмануть. Абсолютно не уверен, что именно этот ребенок особенный, потому что педагогические технологии позволяют пройти школьную программу за крайне короткий срок. Вопрос только в том, чего мы добиваемся. Тем более, что это уже не первый пример ускорения изучения школьного курса», – вспоминает Пратусевич.

В свое время советский педагог-новатор Виктор Шаталов придумал свой метод, напомнил педагог. Благодаря ему можно было проходить год математики всего за две недели. Однако здесь идет скорее подмена понятий: что именно можно считать прохождение полного годового курса математики? В этом случае изучались только основные аспекты в исключительно сжатой форме.

«Это дело ребенка, его развития. Ну и я не понимаю возмущения в Интернете по поводу того, что девочку не приняли на бюджетной основе. Раз она играет в эти игры, то пожалуйста, тут должны быть все на равных, планка установлена для всех», – убежден педагог.

Летом текущего года восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике, получив аттестат об окончании школы. Позже стало известно о ее намеренье поступить на психологический факультет МГУ, в вузе решили предоставить такую возможность в случае успешной сдачи вступительных испытаний. Их девочка прошла, однако общего количества баллов за экзамены не хватило, чтобы зачислиться на бюджетной основе, тогда отец юной абитуриентки заявил, что намерен оплачивать обучение.