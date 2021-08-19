Актера Бориса Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID

Народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

«Да, я действительно госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился», – рассказал он РИА «Новости». Актер отметил, что уже чувствует себя хорошо.

Он также добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя коронавирус.

«Просто у меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще в больнице», – отметил Щербаков.

По словам актера, он планирует остаться в больнице и поднять иммунитет.

Ранее актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от коронавируса, домой.