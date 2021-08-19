 

Трагичная судьба звезды советской эстрады: Майя Кристалинская так и не смогла стать матерью

19.08.2021, 17:10, Разное
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Майя росла одаренной девочкой. В детстве всего за день она сама сумела научиться играть на подаренной губной гармошке. Кристалинская окончила МАИ и некоторое время после вуза трудилась по специальности в
конструкторских бюро инженером.

Но любовь к музыке всегда была в ее сердце. Девушка выступала в
самодеятельности, на институтских вечерах, в Центральном доме работников
искусств. Там ее заметил композитор и дирижер Юрий Саульский. Он позвал молодую иполнительницу выступать с его коллективом.

После этого карьера
Майи Кристалинской на эстраде пошла в гору. Артистка записывала песни к фильмам, ездила с гастролями по стране. Кстати, именно она стала первой исполнительницей песни Александры
Пахмутовой “Нежность”.

А вот женское счастье у знаменитости не складывалось. Первым ее мужем стал будущий писатель-сатирик Аркадий Арканов. Родители молодоженов были против их скорого союза. И действительно данный брак прожил всего лишь около года. Супруг бросил Майю Кристалинскую. Знакомые певицы рассказывали, что она любила его до потери пульса.

В 29 лет артистке поставили ужасный диагноз –
лимфогранулематоз. Медики запретили звезде напрягать голосовые связки. Для нее это стало настоящим ударом. Онкоклетки в лимфоузлах исполнительнице разрушали с помощью лучевой
терапии. На ее шее навсегда остались следы от ожогов. Именно поэтому певица ст ала появляться на публике только в шарфиках. Мало кто знал причину “любви” звезды к этому аксессуару.

Болезнь сдала свои позиции, но начала рушиться карьера Майи Кристалинской. Тогдашнее руководство Гостелерадио посчитало, что артистка с экранов “пропагандирует грусть”. Вскоре певица вышла замуж во второй раз – за архитектора Эдуарда Барклая. Мужчина давно был ее поклонником. К сожалению, после восьми счастливых совместных лет вместе супруг звезды умер от инсульта, случившегося на
фоне диабета. Ему было 59 лет.

Этого удара судьбы Майя Кристалинская не выдержала. Женщина только и мечтала о том, что чтобы скорее воссоединиться с мужем на том свете. Детей у нее не было. Вскоре знаменитости не стало. Певица ушла из жизни всего в 53 года.



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