 

Мнение: Винтовка на троих – это еще что – американцы, в отчаянии, строили КОЛЕСНЫЕ авианосцы!

19.08.2021, 17:06, Разное
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Что мы видим на фото вверху? Правильно – 2 авианосца, спутать невозможно!
Это "Волверин" и "Сейбл", в годы 2-й Мировой.
НО !
Стоят они не в какой-нибудь военно-морской базе, а в порту Чикаго – т.е. озерном порту (оз. Мичиган, часть системы Великих озер) – это раз
И они КОЛЕСНЫЕ (многие должны помнить, что еще надавно у нас шлепали по рекам и озерам своими колесами такие пароходики…) – это два!
Короче история такая:

https://nosikot.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Источник: Достало



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