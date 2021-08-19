 

Россиянам с низкой кредитной нагрузкой принудительно выдадут кредит на миллион рублей

19.08.2021, 16:51, Разное
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По поручению Минэкономразвития Центробанк выдаст всем гражданам страны от 18 до 65 лет, имеющим кредитную нагрузку ниже 30% от месячного дохода, кредит в размере 1 миллиона рублей. Мера направлена на поддержку социально-экономической и общественно-политической стабильности в стране.

Выдача кредитов начнётся с 1 сентября. Для этого гражданам, подходящим по критериям ЦБ, будет открыт специальный счёт в Сбербанке, карту для доступа к которому они смогут получить в любом отделении страны за 5 минут. Деньги будут выдаваться на любые цели под 20% годовых со сроком погашения до конца 2024 года. Отказ от получения карты не будет являться основанием для освобождения от кредитных платежей, а просрочка платежей без уважительной причины будет наказываться по статье 177 УК РФ (до двух лет лишения свободы).

“Безусловно, данная мера должна сработать! Во-первых, наши граждане, которые до сих пор не могут обзавестись своим жильём, семьёй или автомобилем, наконец-то смогут решить свои проблемы без длительного сбора каких-либо справок. Во-вторых, безработные и лица с низким доходом получат стимул к повышению своей квалификации и производительности труда. Ну и в-третьих, все мы прекрасно понимаем, что должник не будет участвовать во всяческих несанкционированных акциях и раскачивать лодку, поскольку это грозит ему не только уголовными и административными последствиями, но и потерей работы, что в конечном итоге даст руководству страны возможность спокойно и уверенно следовать заданным курсом, назло нашим заокеанским недоброжелателям”, – подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

“Сначала мы хотели дать людям выбор: либо получить “живые” деньги, либо взять на аналогичную сумму ипотеку или автокредит. Но потом поняли, что от залогового имущества очень легко избавиться вместе с долгом, а нам всё-таки необходимо, чтобы человек постоянно находился в состоянии задолженности и даже помыслить не мог о выражении какого-либо недовольства, и уж тем более всевозможного “протестного” голосования”, – добавил министр экономического развития Максим Решетников.

В правительстве подчеркнули, что в случае успешного проведения, и при возникновении необходимости программа может быть повторена со сроками до конца 2030 и 2036 годов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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