Мнение: О большой московской подставе Рамзана Кадырова

Секрет Полишинеля, что чеченского губернатора, академика и Героя Рамзана Кадырова очень не любят влиятельные люди в Москве. Настолько сильно не любят, что использовали всё своё влияние для очередной подставы нынешнего лидера Чечни, пока ещё пользующегося неоспоримым авторитетом среди соплеменников. Именно для умаления его авторитета, без которого ценность бывшего боевика для Кремля опускается ниже плинтуса.

Всё в лучших византийских традициях.

Чеченского берсерка Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с бойцами ОМОНа на январском митинге в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея navalny Навального, решено судить снова за то же самое.

Ровно три месяца назад, в мае, Тверской суд Москвы должен был постановить приговор молодому человеку, известность и слава которого вышли далеко за пределы родной республики. Всю Россию облетели кадры, как чеченский юноша, защищая от избиения девушек во время силового разгона одного из навальных митингов в Москве, отчаянно сражается с тремя ОМОНовцами. Без оружия, без защиты, без каких-либо предметов – только голыми руками.

За это «благородство» государственный обвинитель запросил для Сайд-Мухаммада Джумаева, по начальным данным, пять лет колонии. Что уже достаточно странно, так как обвиняемый по ст. 318 ч.1 УК РФ чеченец ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Соответственно, в силу ст. 316 УПК РФ, ему априори не могло быть назначено наказание, превышающее две трети от максимума по инкриминируемому деянию. А наивысшая санкция по ч.1 ст. 318 УК РФ – пять лет лишения свободы. Соответственно, более трёх лет и трёх месяцев запрашивать было нельзя.

Но прокурор запросил…

И чтобы удовлетворить его ходатайство, суд постановил… рассматривать уголовное дело против Сайд-Мухаммада Джумаева не в особом, а в общем порядке. Что даёт ему формальное #право назначить срок аккурат по верхней планке. Причём это решение было принято уже по завершении прений сторон, последнего слова обвиняемого и прочих формальностей. То есть, в прямом смысле накануне приговора.

Но и на этом все странности дела не заканчиваются. Теперь прокурор просит уже шесть лет лишения свободы. Что вообще превышает максимум по инкриминируемому деянию – «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, … в отношении представителя власти». Однако же о переквалификации обвинения на более тяжкую, вторую часть той же статьи УК РФ ничего не сообщается. Да и побитые омоновцы были в полной защитной экипировке, и если удар кулаком по шлему или бронежилету опасен для жизни экипированного, то зачем она вообще нужна?

Меж тем потерпевшими от действий берсерка были признаны трое сотрудников ОМОН, которым молодой человек нанёс удары по телу и один удар по лицу. Однако, согласно материалам дела, они испытали лишь физическую боль, но телесных повреждений не получили . А в суде все трое «в один голос заявили, что никаких претензий к обвиняемому — ни моральных, ни материальных — они не имеют». Кстати, сам подсудимый ещё на стадии следствия отправил потерпевшим телеграммы с извинениями, а также загладил моральный вред, перечислив каждому по 50 тыс. руб.

Ещё один интересный нюанс – во всех материалах дела обвиняемым значится… Микаил Мархиев. Якобы это фамилия матери, которую юноша взял себе после развода родителей, ну а имя он адаптировал для учёбы в Москве. Но есть предположение, что такая подмена произошла, чтобы информация о приговоре поменьше распространялась, в том числе в Чечне.

И всё это дто даёт обильную пищу для разговоров о правовом беспределе в отношении чеченца. Тем более, что родным Сайд-Мухаммада Джумаева правоохранители якобы обещали уладить дело штрафом.

Меж тем в самой Чечне многие считают земляка героем. В Инстаграме опубликовано более пяти тысяч постов с хэштегом #свободуджумаеву, большинство из них сопровождает рисунок с решёткой. И реальные люди не стесняются говорить о смелости молодого парня. «Лично для меня он настоящий герой, – сказал Би-би-си чеченец, проживающий в одном из российских регионов. – Он герой для нас, потому что на своём примере вытащил из гроба репутацию чеченцев как народа вольного и храброго в глазах России и Кавказа. Мы уже получили клеймо холопов “Извинистана”, а этот парень перечеркнул это в один миг».

На таком фоне сам Рамзан Кадыров, попавший с этим делом, как кур в ощип, вынужден всё время лавировать. Сначала он пообещал всевозможную помощь Сайд-Мухамеду Джумаеву в обмен на добровольное признание вины, а затем дистанцировался от своего подопечного, попеняв тому на сотрудничество с оппозицией и не мужское поведение…

Тем не менее, общественное мнение Чечни аккуратно готовили к тому, что молодой человек получит сравнительно небольшой срок или даже условный. В #СМИ активно шли рассказы о его непростой семейной ситуации, личных сложностях в Москве, обострённом чувстве справедливости, а также… о неприятии навальной оппозиции. Но что-то в последний момент не срослось. А всплывающие в сетевых изданиях всё новые и новые странности этого дела политических очков Рамзану Кадырову не добавляют. Его имидж как заступника всех чеченцев, что бы те ни натворили, меркнет.

После приговора в глазах единоверцев Рамзан Кадыров будет выглядеть именно как тот, кто не смог заступиться. Ведь по их шкале ценностей голос крови важнее соображений какого-то там Закона. Но в Москве как раз клановая солидарность силовиков победила тейповую (о Законе тут в любом случае лучше грустно промолчать).

Но это пиррова #победа. Поднаторевший за годы путинской стабильности в подковёрных интригах Рамзан #Кадыров понимает, что его просто подставили, выставив перед своим народом «слабым». Хуже того, он знает, что это сделала Москва.

В своё время, по мнению высокопоставленных очевидцев, Первую Чеченскую можно было бы предотвратить, просто дав боевому лётчику, герою афганской войны Джохару Дудаеву звание генерал-полковника вне очереди (тот считал, что его несправедливо задвигали по службе как чеченца). Желание Рамзана Кадырова ещё скромнее: оставаясь наместником русского царя в Чечне, быть полновластным хозяином в своей вотчине. Однако своими византийскими интригами #Кремль не оставляет ему ни малейшего шанса.

Вопрос: в чьих же интересах, чтобы Россия опять наступила на те же грабли на Кавказе?

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