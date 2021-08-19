Кац — и готово!

На севере Москвы снова сталкиваются два сильных оппозиционных кандидата в Госдуму: Марина Литвинович и Анастасия Брюханова.

Муниципальный депутат московского района Щукино Анастасия Брюханова стала одним из немногих оппозиционных кандидатов-самовыдвиженцев, зарегистрированных на предстоящие выборы в Госдуму. За два летних месяца команда Брюхановой собрала почти 16 тысяч подписей из 15 тысяч необходимых для того, чтобы самовыдвиженца допустили до участия на выборах. Мундеп выдвигается по 198-му одномандатному округу, в который входят север и часть северо-запада Москвы. Там же от партии «Яблоко» выдвинута известный оппозиционный политик и правозащитница Марина Литвинович. Столкновение на одном Ленинградском округе двух оппозиционных кандидатов вызвало много споров: сторонники обеих кандидаток убеждены, что из-за сложившейся ситуации голоса избирателей, недовольных нынешней властью, будут раздроблены, из-за чего на выборах в этом округе победит провластный кандидат. Корреспондентка «Новой» поговорила с Литвинович, Брюхановой и начальником ее штаба Максимом Кацем о том, как они планируют решать эту проблему.

На предыдущих выборах в Госдуму оппозиционным политиком, выдвигавшимся по 198-му Ленинградскому округу, была муниципальный депутат Юлия Галямина. Ее основным конкурентом тогда выступила Галина Хованская, депутат Думы с 2003 года от партии «Справедливая Россия». В 2016 году Хованская заняла первое место, получив 31% голосов, а Галямина — второе (13,99%). Однако во время прошлых выборов команда Алексея Навального еще не презентовала свою новую стратегию «Умное голосование» (УГ), которая предлагает избирателям в каждом округе проголосовать за определенного кандидата, имеющего наибольшие шансы победить кандидата от «Единой России», чтобы не дать партии власти получить большинство мандатов в Думе.

На выборах этого года Галямина снова планировала идти по 198-му округу, где она заняла второе место. После того как она заявила, что будет идти по этому округу, о своих планах на выдвижение там же объявили Брюханова и директор ФБК (Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, ФБК внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию «иностранного агента») Иван Жданов. Но 23 декабря 2020 года Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата к двум годам условно из-за участия в акции против поправок в Конституцию. Таким образом, Галямину лишили возможности баллотироваться. То же самое случилось и с Иваном Ждановым, причем из-за уголовного преследования ему пришлось покинуть страну.

Бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

После этого в Ленинградском округе партия «Яблоко» решила выдвинуть Марину Литвинович, которая до приговора Галяминой участвовала в ее предвыборных кампаниях. В июле этого года «Яблоко» официально объявило о том, кто входит в партийные списки. На включение в них «Яблока» рассчитывала и Брюханова, потому что кандидатам, которые выдвигают партии, не нужно заниматься сбором 15 тысяч подписей.

Глава предвыборного штаба Брюхановой и директор «Городских проектов» Максим Кац говорит, что решение выдвигать Брюханову по 198-му избирательному округу было принято еще в 2019 году. Тогда их соратница Дарья Беседина, которая также баллотировалась на севере Москвы, смогла попасть в Мосгордуму. «После этого мы сразу решили по тому же округу избрать в Госдуму Анастасию Брюханову, которую тогда сняли с выборов в Мосгордуму. [Когда мы решили выдвигаться по 198-му округу], не было еще известно точно, что Литвинович войдет в партийные списки, потому что Брюханова тогда подала заявку в «Яблоко» о выдвижении своей кандидатуры. Это обсуждалось в политкомитете, голоса там разделились примерно поровну, и на съезде потом обсуждалось, и тоже голоса разделились. Потом, когда партия нам отказала, а официального списка еще не было, мы вели переговоры с Литвинович, но она, к сожалению, все равно решила идти именно в этот округ, понимая, что оттянет у нас голоса. Из-за нашего конфликта с «Яблоком» партия предлагала многим уважаемым людям идти по этому округу, но все отказались, а Литвинович решила согласиться. Я считаю, замысел был в том, что они не ожидали, что мы соберем подписи, но мы смогли», — сказал Максим Кац.

В ответ на это Марина Литвинович напоминает, что Брюханова решила идти по этому округу еще тогда, когда в нем уже был сильный оппозиционный кандидат — Юлия Галямина: «В этом округе изначально должна была идти Галямина. Еще год назад о ее планах было известно, она уже участвовала в выборах в Госдуму и заняла второе место после Хованской. Однако еще тогда, когда она не была под уголовным делом, Кац выдвинул туда Брюханову, хотя он тоже знал, что по этому округу будет идти Галямина».

Правозащитница Марина Литвинович. Фото из соцсетей

Штабы обеих кандидаток искали различные варианты решения вопроса. Брюханова рассказала «Новой», что ее команда предлагала Литвинович выдвинуться в другом округе. После того как появился официальный список партии, а Брюханова уже начала собирать подписи, в Москве освободился соседний 196-й округ (там кандидат от «Яблока» снялся с выборов), Брюханова и Кац предлагали Литвинович перейти туда, чтобы не конкурировать, но правозащитница отказалась.

«Я родилась в 198-м округе, выросла на Соколе, знаю там каждый угол, переулок и улицу. Я в этом округе проводила разные общественные кампании, защищала скверы, парки, на выборах 2019 года обошла весь округ и помогала Галяминой собирать подписи. Поскольку я иду от нашей с Юлей команды, я не могу бросить ее избирателей. Это главная причина, по которой я не буду менять округ.

Настя в этом округе ничего не делала, она там не работала, ногами округ не прошла, поэтому там много избирателей у Юли и у меня.

Мы не можем их бросить и сказать им, что переходим в другой округ. Но нам непонятно, почему Настя ушла из Щукино. Она же там муниципальный депутат, там бы и избиралась. Не понимаю, почему она ушла из своего округа и пришла на Сокол», — отвечает Литвинович.

Муниципальный депутат московского района Щукино Анастасия Брюханова

Литвинович предложила Брюхановой свой вариант разрешить ситуацию: отдать все на суд «Умного голосования».

Правозащитница попросила организаторов «УГ» сообщить имя кандидата по 198-му округу, которого они будут поддерживать, на несколько дней раньше, чем это делается обычно. Так, если «УГ» предложит в Ленинградском Марину Литвинович, то Брюханова должна успеть снять свою кандидатуру, а если предложит Брюханову или 73-летнего кандидата от КПРФ Петра Звягинцева, то свою кандидатуру снимает Литвинович.

Литвинович говорит, что ее главная цель на этих выборах — не дать победить провластному кандидату. 77-летняя Галина Хованская от «Справедливой России» лояльна партии власти с 2007 года. Например, она поддерживала внесение поправок в Конституцию.

В свою очередь, команда Брюхановой отвечает, что даже в том случае, если «УГ» выберет не ее, сниматься с выборов она не будет. Отвечая на вопрос «Новой» о предложении Литвинович, Брюханова напоминает, что на ее кампанию смогли собрать более 23 млн рублей пожертвований: «Сейчас, после того как 7000 жителей прислали мне 23 миллиона, после того как 1000 человек в меня поверили и пришли работать на кампанию, после того как 17 000 человек поставили подпись и подтвердили, что хотят видеть именно меня в бюллетене, ни о каком снятии не может идти речи. Благодаря им я стала единственным независимым кандидатом в Госдуму во всей России, я не буду подводить этих людей и сосредоточу все свои силы на кампании, чтобы победить».

Кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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