Дженнифер Лопес хочет разорвать последние связи с Алексом Родригесом

С глаз долой, из сердца и из бизнеса вон – так решила Дженнифер Лопес. Певица и актриса намерена окончательно порвать все связи с Алексом Родригесом. Мало того, что она удалила все совместные фото из своего Instagram и отписалась от экс-жениха, теперь 52-летняя звезда хочет продать свою долю в совместном с бывшим бизнесе. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Дженнифер “умывает руки”. Она прекратила не только романтические отношения с Алексом, но хочет отказаться от него и как от делового партнера. Ее менеджмент, ее юристы будут разговаривать с его, чтобы уладить все юридические дела. Ей придется продать свою часть компании или выкупить его. И ее не волнуют возможные потери, потому что ей важна свобода от него (Родригеса). Она знает, что так будет справедливо по отношению к Бену, – говорят инсайдеры в разговоре с Us Weekly.Алекс Родригес и Дженнифер Лопес вместе вложились в компанию по продаже биологических активных добавок Hims & Hers, а также в разработку приложения личных тренировок Fitplan. Напомним, что, объявив о расставании в апреле этого года, Дженнифер и Алекс сделали совместное заявление, в котором уверили поклонников, что останутся друзьями и продолжат работать вместе.

Мы поняли, что мы стали лучше как друзья, и надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним мы должны добавить – спасибо всем, кто присылал добрые слова поддержки, – было сказано в заявлении.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

И если Лопес выбрала путь полного отказа от любых контактов с бывшим, то Родригес напротив, использует любую возможность, чтобы быть рядом с экс-возлюбленной (он отпраздновал день рождения в том же городе, что и Лопес) и поговорить о Джей Ло. Так, на днях Алексдал первое интервью после расторжения помолвки с Дженнифер, в котором в том числе ответил на вопросы об отношениях с певицей.

У меня было пять лет невероятной жизни партнерства, я и мои дочери за это время многому научились. И теперь у нас есть возможность воспользоваться этим, чтобы двигаться вперед и сказать: “Знаете что? Мы так благодарны за последние пять лет, как нам сделать следующие пять лет лучше с учетом извлеченных уроков?” – сказал Алекс в интервью Entertainment Tonight.

Напомним, в апреле этого года после четырех лет отношений Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сделали публичное заявление, что они стали больше друзьями и “желают друг другу всего наилучшего”. Большинство считает, что “пострадавшей” стороной в этом разрыве стал экс-бейсболист, и, по словам инсайдеров, он пытался сделать все возможное, чтобы вернуть любимую. Но как бы там ни было, Лопес теперь счастлива с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек