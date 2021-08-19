Оуэн Уилсон рассказал, как старший брат помог ему после попытки суицида из-за разрыва с Кейт Хадсон

52-летний американский актер стал лицом обложки сентябрьского выпуска журнала Esquire, внутри которого – большое интервью с ним. В беседе с репортером Оуэн Уилсон снова вспомнил об одном из самых известных и одновременно тяжелых периодов его жизни.

26 августа 2007 года Уилсон был доставлен в больницу Санта-Моники после попытки самоубийства. По информации журналистов, актер принял большое количество неизвестных лекарств, после чего вскрыл себе вены на обоих запястьях. Как потом выяснилось, он пошел на такой отчаянный шаг из-за болезненного разрыва с актрисой Кейт Хадсон. Правда, через некоторое время они снова возобновили роман, но вскоре объявили об окончательном расставании.

Оуэн признался, что неоценимую поддержку ему оказал старший брат Эндрю Уилсон:

Эндрю остался со мной дома и помогал мне вернуться к нормальной жизни – например, мы с ним планировали небольшие дела и составляли мне расписание на неделю, чтобы жизнь становилась более упорядоченной и “управляемой”. После произошедшего он просыпался в одно время со мной каждый день и помогал. Спустя время все и правда стало хорошо.

Оуэн Уилсон с младшим братом Люком

Он добавил, что невероятно благодарен брату за это:

Мне повезло, и я очень благодарен ему за многое. Знаю, что жизнь идет то вверх, то вниз, но когда ты попадаешь на одну из этих волн вверх, нужно держаться на ней как можно дольше… Я чувствую себя благодарным.

В 2018 году Оуэн Уилсон стал отцом в третий раз. Бывшая подруга актера Варуни Вонгсвирата, с которой он время от времени встречался в течение пяти лет и расстался, когда Варуни была беременна, родила Лайлу. Девочку Оуэн отказывался признавать, пока тест ДНК не подтвердил отцовство. Впрочем, это ситуацию не изменило. Актер до сих пор не горит желанием видеть малышку, но, как оказалось, исправно платит алименты.