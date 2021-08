Бывший игрок молодежной сборной Афганистана по футболу погиб в шасси американского самолета, пытаясь бежать из страны – журналист

По словам журналиста, Анвари был среди людей, которые забрались в отсек шасси американского военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III несколько дней назад. Части тела Анвари нашли в отсеке шасси, уточнил он.

Very sad to hear that one of the youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF’s C-17A transport airplane few days ago was a player of #Afghanistan’s National youth soccer team, Zaki Anvari. His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/tsiSuiZTLs

— Babak Taghvaee – Μπ * πακ Τακβα * ε – * * (@BabakTaghvaee) August 18, 2021

Вероятно, речь идет о рейсе, о котором сообщали СМИ 16 августа. Американское издание Politico информировало, что тело погибшего беженца в отсеке стало причиной неисправности шасси.

Тагвай писал 17 августа, что этот борт из-за неисправности вынужден был совершить аварийную посадку в Омане. По данным журналиста, в отсеке было тело не одного погибшего беженца, Анвари – один из них.

16 августа люди, которые пытаются уехать из Афганистана, привязывали себя к самолетам и цеплялись за фюзеляж, а потом падали. Из-за этих инцидентов полеты и гражданских и военных самолетов на время прекращали, чтобы освободить взлетную полосу от людей.

Управление физического воспитания и спорта Афганистана подтвердило Arian News гибель Анвари, но там сообщили, что он цеплялся за военный самолет и упал. Спортсмену было 19 лет, он учился в престижной средней школе в Кабуле, в молодежную сборную был вызван в 16 лет, пишет Daily Mail.

The General Directorate of Physical Education & Sports of Afghanistan confirmed Zaki Anwari, a player from the national youth football team, was among hundreds of young people who tried to leave the country by clinging to a US military plane. Anwari fell and died.#ArianaNews pic.twitter.com/onhcSMFiEu

— Ariana News (@ArianaNews_) August 19, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

