 

Из-за новостей о сокращении спроса в Китае цены на железную руду упали – Bloomberg

19.08.2021, 16:26, Новости дня
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Агентство отмечает, что власти Китая добиваются снижения выбросов и уже не раз призывали сталелитейные предприятия сокращать производство, и свежие новости со статистическими данными показывают, что им удается достичь результата. 

Со ссылкой на консалтинговую компанию Mysteel Bloomberg отмечает, что в 45 китайских портах по итогам прошлой недели запросы железной руды выросли на 260 тыс. тонн – до 127 млн тонн.

О вероятности существенного сокращения производства стали в Китае заявила крупнейшая горнодобывающая компания мира – BHP Group.

Журналисты пишут, что до этого некоторые крупные производители стали в Китае взяли на себя обязательства по сокращению производства.

Цены на руду падают, а вслед за ними снижаются цены и на сталь, отмечает Bloomberg. Агентство прогнозирует, что спрос на сталь в Китае будет уменьшаться, так как кроме прочего Пекин стремится сдержать рост объемов жилищного строительства.

“Мировой рынок стали охлаждается, и мы по-прежнему придерживаемся мнения о том, что цены будут снижаться до конца 2021 года и в 2022 году, поскольку спрос на сталь в Китае со стороны строительной отрасли ослабляется”, – заявляют эксперты Fitch Solutions.

Контекст:

В Украине был принят закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (№466-IX) был принят 16 января 2020 года. Как законопроект он носил номер 1210, его критиковали крупнейшие бизнес-ассоциации.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после подписания закона обратился к Кабмину с предложением совместно с представителями бизнес-ассоциаций и экспертами разработать и внести изменения, сообщала пресс-служба главы государства. В том числе речь шла о повышении ренты на добычу полезных ископаемых, которое коснется и железной руды.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11–12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год, или на 42%, и может иметь критические последствия для отрасли.

Ключевые металлургические предприятия обратились к Зеленскому с просьбой отсрочить повышение ренты на добычу железной руды на один год до завершения экономического кризиса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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