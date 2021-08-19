 

В Италии на полицейских напал мужчина с ножом, по нему открыли огонь

19.08.2021, 16:26, Новости дня
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Представитель местного профсоюза полицейских Фабио Конеста рассказал, что мужчину остановили для проверки документов, после чего тот “сошел с ума”, набросившись сразу на одного стража порядка, а затем, когда повалил его на землю, пытался напасть на второго. В этот момент второй полицейский открыл стрельбу.

Конеста подчеркнул, что, будь у полицейских только электрошокер, инцидент мог иметь более серьезные последствия.

Нападавший получил ранение в живот и был на вертолете отправлен в больницу. Прогнозы о его здоровье неблагоприятные, отмечает издание.

Документов у него при себе не оказалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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