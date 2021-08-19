“Старый пень!”, “Умора”, “У них один стилист?”. Джигурда назвал Волочкову богиней

“Что бы пресса ни писала и что бы ни говорили, если бы вы знали богиню Волочкову, как знаю ее я, знаем ее ранимую душу и ее волю безмерную… Потому что любая женщина и актриса, которую бы так прессовали – не будем говорить, кто! – сломалась бы давным-давно. А эта хрупкая женщина…”, – заявил на презентации Джигурда, стоя на сцене в обнимку с Волочковой.

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 100 тыс. просмотров и около 250 комментариев.

“Как пара вы были бы идеальны”, – написал 2m_max, добавив в конце смайлики.

“Умора”, – прокомментировала iankovichelvira.

“У них один стилист?” – удивился m.m.s.s.t.t.w.w.

“Старый пень!” – заявила tanushakoroleva14.

Ранее Волочкова выставила видео, как Джигурда поцеловал ей ногу и посвятил песню.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Альбом “Вселенная” станет вторым в дискографии балерины. Первый с названием “Расскажу” она выпустила в 2014-м.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Поступил в Киевский институт физической культуры, но бросил его после первого курса. Был членом сборной УССР по гребле на каноэ, кандидат в мастера спорта. Позже поступил в Щукинское театральное училище в Москве, которое окончил в 1987 году. В том же году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале “Раненые камни” украинского режиссера Николая Засеева-Руденко.

Осенью 2020 года Волочкова и Джигурда утверждали, что у них роман.

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