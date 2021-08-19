“Такая секси”, “Мне бы вашу уверенность”. Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини

Знаменитость подобрала к купальнику резиновые тапочки с таким же рисунком. На заглавном фото модель продемонстрировала тунику такой же расцветки, но затем сняла ее и позировала перед камерой, принимая различные позы.

Съемка проходила на веранде дома. На одном из фото Грэм вплотную приблизилась к камере, запечатлев крупным планом грудь и округлившийся живот.

“Получила обувь в тон”, – написала она.

“Мне бы вашу уверенность. Вы вдохновляете”, – отреагировали фолловеры.

“Вы кажетесь такой счастливой беременной”, – написали пользователи сети.

“Такая секси” – оценили фото поклонники.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.

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