 

“Такая секси”, “Мне бы вашу уверенность”. Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини

19.08.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитость подобрала к купальнику резиновые тапочки с таким же рисунком. На заглавном фото модель продемонстрировала тунику такой же расцветки, но затем сняла ее и позировала перед камерой, принимая различные позы.

Съемка проходила на веранде дома. На одном из фото Грэм вплотную приблизилась к камере, запечатлев крупным планом грудь и округлившийся живот.

“Получила обувь в тон”, – написала она.

“Мне бы вашу уверенность. Вы вдохновляете”, – отреагировали фолловеры.

“Вы кажетесь такой счастливой беременной”, – написали пользователи сети.

“Такая секси” – оценили фото поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.09 / Первый виртуальный киносмотр дал старт оскаровской гонке

22.08 / Из здания КГБ Беларуси через форточку в туалете убежал задержанный

04.10 / В результате шторма “Алекс” во Франции пропало 18 человек

30.03 / В 2020 году СБУ прекратила работу около 3 тыс. веб-ресурсов, которые использовались в преступных целях

12.07 / Видео: «Цветная революция» на Кубе

03.06 / Мишустин прибыл в Набережные Челны

28.07 / В МИД отреагировали на интерес США к вооружению «Ивана Папанина»

28.04 / Путин поручит Минздраву обсудить упрощенный допуск врачей к работе на скорой

01.09 / Министр иностранных дел Эстонии: Лукашенко должен быть в западном санкционном списке

14.07 / В Одесской области стрельбой из автомата праздновали свадьбу. Полиция ввела план “Перехват”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика