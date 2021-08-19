 

«Русский взгляд»: Александр Дугин объяснил ключевой смысл фильма «Солнцепек»

19.08.2021, 16:24, Разное
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Новая российская кинодрама «Солнцепек», по словам писателя и философа Александра Дугина, — «кино, которое нужно снимать еще и еще». Художественная лента, посвященная событиям 2014 года в Луганске, способна стать прямым и ясным высказыванием о том, как РФ и русские люди видят войну в Донбассе, потому что «благодаря таким картинам утверждается структура исторического самосознания».
Дугин считает, что «Солнцепек», снятый режиссерами Максимом Бриусом и Михаилом Вассербаумом, представляет «русский взгляд» на государственный переворот на Украине и начало боевых действий в Донбассе. В центре сюжета картины, премьера которой состоялась 12 августа — простая семья русскоязычных жителей Луганщины, которые пытаются и не могут бежать из того ада, в который превратила Луганск новая киевская власть.

«Такими, как они показаны в фильме, события на Донбассе видит русский народ, русский мир. И об этом нельзя молчать. Об этом нужно говорить. Как? Именно так, как в фильме «Солнцепек», — считает философ.

По мнению Дугина, «кровавость», за которую фильм упрекали еще до премьеры, «горы детей и взрослых, разорванных снарядами», является важным элементом в художественной подаче фильма, и служат для того, чтобы показать, насколько тяжело в РФ воспринимаются события 2014 года на востоке Украины. Слишком долго, по словам писателя, тема конфликта в Донбассе была скрыта за «пеленой запутавшейся недосказанности, нагроможденных друг на друга фигур умолчания, политкорректных обходных формул и дипломатических оговорок».

«На «Солнцепек» надо решиться. Впервые за семь кровавых кошмарных чудовищных лет о Донбассе в РФ сняли полноценное решительное – отвязное – кино, — подчеркивает Дугин. — Прямолинейное и без уклончивых двусмысленностей. Это кино про каждого из нас, ведь каждый мог оказаться именно там, на линии огня, в Донбассе. А миллионы и оказались. И прошли через этот ад. И все еще в нем находятся».

Лидер Международного Евразийского Движения выразил уверенность в том, что «Солнцепек» станет лишь «первым выстрелом» в «обойме солнцепеков», которые помогут российскому обществу определиться со своим отношением к РФ и к миру.

«Новороссия еще даст о себе знать. Ничего не закончено. Все только начинается. Пароль «Солнцепек», — подытожил Дугин.



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