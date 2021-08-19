 

Союз журналистов призвал остановить дискриминацию российских журналистов за рубежом

19.08.2021, 16:22, Новости дня
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Практика дискриминации российских журналистов и СМИ, работающих в Великобритании, попытки давления на них, являются действиями, не имеющими ничего общего с декларируемыми британскими властями принципами приверженности свободе слова и распространения информации, заявили в Союзе журналистов России.

«Применение таких средств, как недопуск российских журналистов на официальные и открытые для прессы мероприятия, надуманные обвинения в распространении дезинформации, фактическое выдворение в 2019 году корреспондента ТАСС Игоря Броварника и его коллег под надуманным предлогом непродления рабочих виз являются прямым бюрократическим и политическим вмешательством в профессиональную журналистскую деятельность, и ведут к эскалации напряженности и взаимного недоверия между народами и странами», – говорится на сайте Союза.

В Союзе журналистов считают, что «зеркальные меры, которые приняты в РФ в отношении британской журналистки Би-Би-Си, аналогичные действиям британских властей, имеют своей целью указать британским властям на недопустимость подобной дискриминационной практики и пересмотреть политику оказания давления на российских журналистов и СМИ».

«Вся эта сложившаяся ситуация вызывает сожаление у Союза журналистов России. Мы считаем, что российские журналисты подвергаются неоправданному давлению и вмешательству в их работу, и считаем, что журналистика является основным элементом гражданской дипломатии и укрепления сотрудничества между аудиторией международных СМИ, обществами и государствами. Мы выступаем в защиту прав и свобод российских журналистов как в России, так и за её пределами, и уверены в том, что подобное беспрецедентное давление на наших коллег должно быть незамедлительно и окончательно прекращено», – говорится в сообщении. 



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