 

WhatsApp запустил новую функцию исчезающих сообщений

19.08.2021, 16:22, Новости дня
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Мессенджер Whatsapp объявил о запуске новой функции, позволяющей отправлять сообщения, которые будут самостоятельно удаляться через 90 дней, сообщил тематический портал WABetaInfo.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно будет выбрать один из нескольких вариантов при отправке сообщения: Off (сообщения не исчезают), 24 часа (пока отсутствует в тестовой версии), 7 дней или 90 дней, передает РИА «Новости».

Отмечается, что обновление под кодовым номером 2.21.17.16 пока будет доступно только пользователям платформы Android.

Ранее сервис WhatsApp объявил о тестировании новой функции, которая позволит пользоваться мессенджером на вспомогательных устройствах, даже если телефон будет разряжен.



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