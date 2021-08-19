 

Собянин: На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА

19.08.2021, 16:16, Разное
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Он напомнил о продолжении развития спортивного кластера в “Лужниках”, пространства для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновлении конноспортивного комплекса “Битца”.

“На Ленинградском проспекте будет новый ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируем закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме”, – сообщил градоначальник.

Собянин назвал занятия спортом лучшим способом поднять настроение и лекарством от болезней. Он отметил, что даже в непростые времена московские спортсмены участвуют в международных соревнованиях, а все жители города могут заниматься в спортшколах, ФОКах и парках.

По его словам, развитие массового и профессионального спорта – приоритетная задача для Москвы. Собянин отметил, что за последнее 10 лет в столице появилось более 140 новых спортивных сооружений. Эта инфраструктура востребована москвичами всех возрастов, добавил он.

Ранее столичный градоначальник опроверг сообщения в СМИ о застройке домашнего стадиона футбольного клуба “Локомотив” жильем. Он напомнил, что в городе возрождают старые и строят новые спортивные арены.



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