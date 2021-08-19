 

“Полное обрушение государственности”: аналитик Кочетков назвал варианты развития событий на Украине

19.08.2021, 16:16, Разное
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Александр Кочетков заметил, что за десятилетия на Украине потерпела изменения экономическая модель. По словам эксперта, в стране наблюдается дикий капитализм. Подтверждением этому являются все институты представительной демократии и правоохранительные органы.

Аналитик отметил, что в 1991 году ВВП Украины был в два раза больше, чем у Израиля, и втрое – чем у Сингапура. В настоящий момент Незалежная отстает от этих стран, потому что не использовала все имеющиеся шансы и преимущества для своего развития, считает Кочетков.

Эксперт обратил внимание, что на Украине во власть попадают непорядочные люди. Мол, они создают систему, соглашаются с ее правилами. Еще одна проблема, которая угрожает существованию государства, – это масштабная коррупция, уверен аналитик.

По мнению Котечкова, если на Украине в скором времени не изменится модель власти, то страну ждет обнищание или “полное обрушение государственности”. Он заметил, что сейчас государство движется “туда, куда ветер понесет”.

Напомним, ранее экс-советник главы минобороны Юрий Бутусов раскритиковал репетицию к параду в Киеве. Он назвал готовящееся ко Дню независимости мероприятие показухой.



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