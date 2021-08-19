 

Мнение: Жизнь дешевле скарба. Это норма?

19.08.2021, 16:12, Разное
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Ну что, есть еще сомнения в том, как будет действовать власть и как будут действовать спасательные службы во время катаклизмов. В первую очередь спасают богатых. А как же люди? Которые работают на заводах, на фермах. Врачи, учителя… все, так называемые, "остальные"

Их проблемы будут решать потом. Но сейчас катаклизмы не дают шансов на потом. И этого "потом" может просто не наступить. А вместо того, что бы спасать людей, МЧС занимается спасением имущества богатых.

Пока мы с вами не перестанем перекладывать ответственность на политиков, оппозицию и прочие властные структуры, и не начнем строить Созидательное общество – у нас не будет шансов выжить. Нам эти шансы просто не дадут.

Об этом говорят действие властей в Афганистане, когда власти США выводят войска и им нет никакого дела до тех, кто в страхе за свою жизнь цепляется за крылья свмолета. Срывается и насмерть разбивается после взлета. Об этом говорят действия властей в России. Когда человеческая жизнь стала дешевле скарба.

Это происходит по всему миру. Власти Германии были предупреждены о наводнениях за 4 дня. И ничего не сделали. Даже не сообщили об этом людям. Турция, Украина, Греция, Австралия, Эмираты, Франция, Бельгия, США, Китай, Индия. Все либо горит, либо тонет. Либо и то и другое одновременно.

Единсственный шанс выжить – это объединиться и делать все сообща.

allatraunites.com

На этом сайте неравнодушные люди объединяются вместе.

Источник: Достало



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