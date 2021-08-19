 

Следственный комитет установил всех участников массовых беспорядков августа 1991-го

19.08.2021, 15:51, Разное
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В день 30-летнего юбилея августовского путча Следственный комитет сообщил о завершении идентификации всех участников уличных беспорядков, происходивших с 19 по 22 августа 1991 года.

19 августа 1991 года, несмотря на объявленное властями страны чрезвычайное положение, десятки тысяч людей вышли на улицы, начали строить баррикады, а некоторые даже взяли в руки оружие. Имена большинства из них органы правопорядка зафиксировали сразу же, однако впоследствии эти записи были утеряны. Следственному комитету пришлось проделать огромную работу по опознанию людей на сохранившихся фотографиях и видеозаписях.

«Мы вели эту работу все тридцать лет. Однако лишь в последний год достигли максимального прогресса, когда нам на помощь пришёл искусственный интеллект. Суперкомпьютер сопоставил лица на видео с базой данных паспортной службы. И теперь имена всех участников событий нам известны. Скоро мы их побеспокоим», – заявил глава Следкома Александр Бастрыкин.

В ходе прокатившихся по стране беспорядков прошло более 27 тысяч несанкционированных митингов, обклеено плакатами и повреждено 14 тысяч заборов, уничтожено четыре троллейбуса и два танка. Зачинщики бунта распространяли призывы к гражданскому неповиновению с использованием служебного положения и средств массовой информации. Их действия привели к свержению правительства страны и разрушению СССР.

В уголовном деле пока только один потерпевший – бывший капитан Сергей Суровикин, который вёл бой с протестующими и сумел уничтожить троих из них. Два дня назад президент присвоил ему звание генерала армии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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