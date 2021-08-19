«Совершил ошибку, равноценную преступлению»

Как милиция участвовала в организации путча и как министр внутренних дел приговорил за него сам себя. Фрагменты обвинительного заключения по «делу ГКЧП».



Борис Пуго. Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Являясь участником заговора, министр внутренних дел СССР Б.К. Пуго, используя свое должностное положение для достижения поставленной цели, привлек подчиненные ему органы милиции.

Свидетели Шилов и Дубиняк показали, что 18 августа 1991 года около 18 часов в кабинете Пуго они были информированы последним о готовящемся введении чрезвычайного положения в стране. Министр потребовал от них подготовить внутренние войска и систему органов внутренних дел для действий в этих условиях. Затем по его указанию они приняли участие в совещании у первого заместителя председателя КГБ Грушко, где присутствовали Ачалов, Петровас, Калганов и другие лица, которых они не знали. Грушко заявил, что в стране будет вводиться чрезвычайное положение и задача органов милиции — обеспечить в этих условиях охрану телецентра, средств связи, вокзалов, аэропортов и других объектов. Они не согласились на участие органов внутренних дел в каких-либо противоправных акциях и пояснили, что охрана объектов в настоящее время обеспечена и дополнительных мер не требуется. О результатах совещания они доложили Пуго.

Показания Шилова и Дубиняка о вызове их Пуго на работу 18 августа 1991 года подтвердил дежурный офицер приемной министра внутренних дел В.Н. Зубов, пояснивший, что в 16 часов Пуго позвонил в приемную и распорядился вызвать на работу Шилова и Дубиняка.

Следствием установлено, что перед этим Пуго в Министерстве обороны СССР встречался с Язовым и Крючковым, которые посвятили его в план захвата власти. (Т. 89, л.д. 17–19.)

Из записей в журнале приемной министра внутренних дел следует, что 18 августа 1991 года в период с 17.30 до 18.05 в кабинете Пуго находились Шилов и Дубиняк. (Т. 83, л.д. 296.)

Возвратившись утром 19 августа 1991 года из Кремля, Пуго распорядился о выделении необходимого числа мобильных экипажей ГАИ для сопровождения входящих в город воинских формирований и боевой техники к важнейшим объектам жизнеобеспечения г. Москвы.

По показаниям И.Ф. Шилова, Пуго, позвонив ему около 5 часов 19 августа, распорядился выделить 15–20 экипажей ГАИ для сопровождения колонн боевой техники от кольцевой автодороги к объектам в г. Москве, которые определят военные. Выполняя этот приказ, он дал необходимые указания и.о. начальника УГАИ г. Москвы Ильину. (Т. 89, л.д. 50.)

И.о. начальника УГАИ г. Москвы Ю.Д. Ильин подтвердил, что ночью ему позвонил Шилов и, сославшись на указание Б.К. Пуго, приказал выделить 15–20 экипажей ГАИ для сопровождения войск в Москве. (Т. 90, л.д. 68–69.)



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19 августа в 9 часов Пуго провел совещание руководства Центрального аппарата МВД СССР, на котором ориентировал их на безусловное выполнение решений ГКЧП. На совещании были даны соответствующие указания руководителям структурных подразделений.

По итогам совещания управление делами МВД СССР подготовило и направило во все МВД союзных и автономных республик, краевые, областные и транспортные УВД шифротелеграмму № 922 с изложением приказа Пуго № 066, предусматривающего перевод в условиях чрезвычайного положения всей системы органов внутренних дел страны на усиленный вариант несения службы и другие организационные меры. Одновременно для координации деятельности органов и оперативного контроля за складывающейся в регионах страны общественно-политической ситуацией в соответствии с приказом Пуго № 067 при МВД СССР был образован оперативный штаб.

Эти обстоятельства установлены показаниями свидетелей И.С. Каро, А.В. Котлова, А.В. Турбанова и других, а также изъятыми в управлении делами министерства приказами №№ 067, 066 и шифротелеграммой № 922 от 19 августа 1991 года. (Т. 83, л.д. 93–96.)

Из показаний свидетеля И.С. Каро, начальника штаба МВД СССР, следует, что утром 19 августа 1991 года на совещании Пуго дал указания подготовить приказ о деятельности органов милиции в условиях чрезвычайного положения.

«<…> В связи с этим штабом МВД СССР были подготовлены два приказа № 066 от 19 августа 1991 года «О мерах по усилению охраны общественного порядка и безопасности в условиях чрезвычайного положения» и № 067 «Об организации работы МВД СССР в связи с объявлением чрезвычайного положения». Эти приказы были подписаны Пуго <…>» (Т. 82, л.д. 45.)

Аналогичные показания об обстоятельствах подготовки указанных документов дали свидетели А.В. Котлов (Т. 82, л.д. 64–65) и А.В. Турбанов (т. 82, л.д. 76–77).

20 августа в период с 10 до 12 часов Пуго участвовал в заседании ГКЧП при обсуждении указов президента РСФСР от 19 августа 1991 года, которыми действия ГКЧП квалифицировались как государственный переворот. В этот день по указанию Пуго управлением правового обеспечения деятельности органов внутренних дел МВД СССР был подготовлен проект постановления ГКЧП об отмене указов президента РСФСР №№ 59, 61, 62 и 63 от 19 августа 1991 года.

Это подтверждается показаниями свидетелей Некрылова, Турбанова, Косачева и других, изъятой в управлении делами МВД СССР копией проекта документа с сопроводительным письмом к нему за подписью Пуго. (Т. 83, л.д. 285.)

Так, свидетель Н.Я. Некрылов показал, что в период 19–21 августа в МВД СССР из аппарата президента РСФСР поступили указы Б.Н. Ельцина №№ 59, 60, 61, 62, 63, о которых он сразу же доложил министру. Последний дал указание снять с них копии и подготовить проект постановления об отмене этих указов. (Т. 82, л.д. 25.)

Эти обстоятельства подтвердил свидетель А.В. Турбанов, показав, что 20 августа 1991 года ему позвонил Пуго и спросил, знаком ли он с указом Ельцина. К этому времени у него уже имелся указ президента РСФСР № 59 от 19 августа. Министр сообщил, что Ельцин принял еще ряд указов, и необходимо не откладывая подготовить проект постановления об их отмене <…> Минут через 20–30 из управления делами МВД СССР поступило четыре указа президента РСФСР и постановление Совета Министров РСФСР от 19 августа. Он изучил эти документы и самостоятельно подготовил проект постановления ГКЧП о признании этих указов не имеющими юридической силы, которые он отнес министру. (Т. 82, л.д. 88–89.)

Свидетель А.Н. Косачев также показал, что 20 августа Пуго, передав ему страничку текста, попросил сделать восемь ксерокопий и направить с письмом за его подписью руководителю аппарата президента СССР Болдину. Упомянутый текст представлял собой проект решения ГКЧП о признании недействительными указов президента РСФСР и постановления Совета Министров РСФСР. (Т. 82, л.д. 142.)

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В связи с обращением руководства РФ с призывами о защите конституционного строя МВД РСФСР приняло решение о вызове в Москву курсантов спецшкол милиции.

С целью воспрепятствования этому 20 августа управлением делами МВД СССР по указанию Пуго была подготовлена и направлена в адрес МВД союзных и автономных республик, краевые, областные и транспортные УВД шифротелеграмма № 937/1249 об ответственности за неисполнение постановлений ГКЧП и шифротелеграмма № 938/1250, содержавшая категорический запрет руководителям учебных заведений системы МВД РСФСР исполнять указания МВД РСФСР о направлении в г. Москву в распоряжение правительства и президента РФ курсантов спецшкол милиции.

Однако, несмотря на это, курсанты прибыли в Москву и приняли активное участие в защите здания Верховного Совета России.

Это подтверждается показаниями свидетелей В.П. Трушина, В.А. Карпочева, Т.Н. Радько, С.В. Жукова, изъятыми из 2-го спецотдела управления делами МВД СССР шифротелеграммами №№ 937/1249 и 938/1250, приобщенными к делу. (Т. 83, л.д. 252, 253.)

Из показаний свидетеля В.А. Карпочева следует, что 20 августа 1991 года около 16 часов ему позвонил Пуго и спросил, знает ли он, что по указанию МВД РСФСР из ближайших городов в Москву вызваны курсанты школ милиции с оружием. Далее Пуго распорядился подготовить телеграмму, запрещающую делать это.

Исполняя распоряжение Пуго, он вызвал своего заместителя Радько и, сообщив ему о поставленной министром задаче, приказал подготовить соответствующую телеграмму. Завизировав телеграмму, он отнес ее Пуго. Последний, подписав документ, распорядился отправить его не телетайпом, а шифротелеграммой. Он же дал указание позвонить в школы дополнительно и передать содержание этой телеграммы. (Т. 90, л.д. 119–120.)

Свидетель Т.Н. Радько показал, что 20 августа 1991 года около 16 часов его вызвал Карпочев и сообщил, что Пуго приказал подготовить указание о том, что личному составу школ милиции запрещается прибытие в Москву. Телеграмма такого содержания им была подготовлена. Ознакомившись с текстом, Пуго немного подправил его. После этого шифротелеграмма была передана работнику управления делами для отправки. (Т. 90, л.д. 136–137.)

Свидетель В.П. Трушин показал, что 20 августа 1991 года <…> ему позвонил начальник Калужского УВД Астахов и сообщил, что по территории их области в Москву движется колонна Брянской школы милиции. После звонка Астахова дежурный офицер из приемной Пуго передал ему по телефону, чтобы было обеспечено выполнение приказа, запрещающего прибытие в Москву. (Т. 90, л.д. 62.)

В период 19–20 августа Пуго систематически контролировал работу средств массовой информации, препятствуя распространению достоверной информации. 20 августа в 15 часов 30 минут МВД СССР по инициативе Пуго была подготовлена и направлена во все низовые звенья системы МВД СССР шифротелеграмма № 941/1251 об усилении охраны объектов телерадиовещания, а также содержалось требование о немедленном информировании МВД СССР о фактах невыполнения постановления ГКЧП № 3.

Данная шифротелеграмма в процессе следствия изъята и приобщена к материалам дела. (Т. 83, л.д. 254.)

Приведенные, а также другие доказательства, имеющиеся в материалах дела, позволяют сделать вывод о том, что Б.К. Пуго, являясь участником заговора, делал все от него зависящее по реализации решений ГКЧП, укреплению его позиций, используя свое должностное положение министра внутренних дел СССР.

22 августа 1991 года около 9 часов утра Пуго, осознавая провал заговора и понимая неизбежность ответственности за содеянное, в своей квартире в г. Москве покончил жизнь самоубийством.

В предсмертной записке он написал следующее:

«Совершил совершенно неожиданную для себя ошибку, равноценную преступлению. Да, это ошибка, а не убеждения. Знаю теперь, что обманулся в людях, которым очень верил. Все это ошибка».

Уголовное дело в отношении Пуго по факту участия в заговоре с целью захвата власти прекращено в связи с его смертью.

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КТО ЕСТЬ КТО

Свидетели и участники путча. Алфавитный указатель имен

Ачалов Владислав Алексеевич (1945–2011) — заместитель министра обороны СССР, генерал-полковник.

Бакланов Олег Дмитриевич (1932–2021) — первый заместитель председателя Совета обороны СССР.

Болдин Валерий Иванович (1935–2006) — руководитель аппарата президента СССР.

Варенников Валентин Иванович (1923–2009) — заместитель министра обороны СССР — главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии.

Генералов Вячеслав Владимирович (род. 1944) — начальник Специального эксплуатационно-технического управления при ХОЗУ КГБ СССР, генерал-майор.

Грушко Виктор Федорович (1930–2001) — первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал-полковник.

Жижин Владимир Иванович (род. 1949) — заместитель 1-го главного управления КГБ СССР, генерал-майор.

Крючков Владимир Александрович (1924–2007) — председатель КГБ СССР, генерал армии.

Леонов Николай Сергеевич (род. 1928) — начальник Аналитического управления КГБ СССР, генерал-лейтенант.

Лукьянов Анатолий Иванович (1930–2019) — председатель Верховного Совета СССР.

Медведев Владимир Тимофеевич (род. 1937) — начальник личной охраны М.С. Горбачева, генерал-майор.

Павлов Валентин Сергеевич (1937–2003) — председатель Кабинета министров СССР.

Плеханов Юрий Сергеевич (1930–2002) — начальник службы охраны, член Коллегии КГБ СССР, генерал-лейтенант.

Пуго Борис Карлович (1937–1991) — министр внутренних дел СССР, генерал-полковник. Покончил с собой.

Стародубцев Василий Александрович (1931–2011) — председатель колхоза им. Ленина в Тульской обл., председатель Крестьянского союза СССР.

Тизяков Александр Иванович (1926–2019) — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства и связи (АГПО) СССР.

Шенин Олег Семенович (1937–2009) — член Политбюро, секретарь ЦК КПСС.

Язов Дмитрий Тимофеевич (1923–2020) — министр обороны СССР, маршал Советского Союза.

Янаев Геннадий Иванович (1937–2010) — вице-президент СССР.

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