 

Почему фруктоза в больших количествах вредна – исследование

19.08.2021, 15:40, Разное
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В настоящее время люди едят намного больше фруктозы, чем когда-либо раньше. Одна из причин этого – широкое использование фруктозного кукурузного сиропа в пищевой промышленности. Употребление ее больших количествах связано с риском развития ожирения и некоторых видов рака. Ранее исследования показывали, что между фруктозой и колоректальным раком может быть причинно-следственная связь. В экспериментах на животных она ускоряла рост опухолей.

В новом исследовании американские ученые стремились выяснить биологические механизмы влияния фруктозы на здоровье. Они фокусировались на том, как она действует на ворсинки, которыми устлан тонкий кишечник. Благодаря этим ворсинкам, поверхность кишечника увеличивается, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которых половина грызунов получала пищу с высоким содержанием фруктозы, а половина – стандартное питание. Результаты показали, что у мышей, получавших фруктозу, кишечные ворсинки были длиннее на 25-40%, чем у грызунов из контрольной группы.  Удлинение ворсинок было связано с более интенсивным всасыванием питательных веществ, набором веса и отложением жира.

«Фруктоза структурно отличается от других сахаров, например, глюкозы, и ее обмен в организме происходит иначе. Наше исследование показало, что первичный метаболит фруктозы способствует удлинению ворсинок и росту опухолей кишечника», – объяснил доктор Маркус ДаСилва Гонкалвес (Dr. Marcus DaSilva Goncalves) из Корнельского университета, соавтор исследования.

Ученые объясняют связь фруктозы, длины ворсинок кишечника и отложения жира с эволюционной точки зрения.

«Для млекопитающих, особенно впадающих спячку в умеренном климате, фруктоза очень доступна осенью, когда созревают фрукты. Фруктоза может помогать животным усваивать больше питательных веществ и превращать их в жир, который нужен зимой», – рассказал Сэмюэл Тэйлор (Samuel R. Taylor1), также из Корнельского университета.

Гонкалвес добавил, что сама по себе фруктоза не вредна – вредно ее чрезмерное употребление. Ее слишком много в современной пище. По его мнению, организм человека не предназначен для такого ее количества.

В будущем ученые хотят проверить, справедливы ли эти открытия, сделанные на мышах, для людей.



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