“Хочу некоторые вещи закончить”. Зеленского спросили о втором президентского сроке

На вопрос, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

“Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром”, – сказал президент Украины.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет “некоторые вещи закончить”.

“Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно – это не моя амбиция”, – заявил Зеленский.

Контекст:

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

В ноябре 2020 года заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко также допустил, что Зеленский решит баллотироваться еще раз. “Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало – это небольшой период, потому что его объективно недостаточно”, – сказал он в интервью изданию “ГОРДОН”.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

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