 

“Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело”. Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки

19.08.2021, 15:38, Новости дня
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“Несколько недель назад я бегала почти каждый день. 5 – 7 км в кайф без напряга, с пониманием того, что напрягусь и конечно 10 км будет прекрасно”, – написала Луценко.

По словам тренера, после того, как она прекратила тренировки из-за длительных поездок и праздников, ее физическая форма заметно ухудшилась, что спровоцировало проблемы со спиной. После того, как специалисты восстановили здоровье позвоночника, Луценко возобновила тренировки. 

“И это просто кошмар. 3 км с таким трудом, что сама не могу поверить, что это мое тело – на утро крепатура. Две недели без тренировок дают хорошенький откат в физической форме. Ощутимо! Хорошо, конечно, что нарабатывается тоже быстро, но все же неприятно”, – резюмировала она.

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Публикация от Анита Луценко (@anitasporty)

Контекст:

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте “Зважені та щасливі”. В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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