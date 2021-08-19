61% украинцев не жалеют о распаде СССР – опрос

32% респондентов придерживают обратной точки зрения – они жалеют о распаде СССР.

Еще 7% опрошенных затруднились с ответом.

По данным социологов, больше всего о распаде Советского Союза жалеют жители юга и востока Украины, представители старшего поколения, а также малообеспеченные граждане.

“Ностальгируют по Советскому союзу также те, кто не поддержал бы провозглашение независимости [Украины], а также люди, которые считают, что их лучшие времена уже в прошлом. Различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположные. Если за последние 10 лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России – растет”, – говорится в сообщении.

52% украинцев оценили влияние советского периода на развитие Украины как нейтральное, 23% – как отрицательное, 18% – положительное.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

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