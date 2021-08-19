 

МАК опубликовал промежуточный отчет по крушению Ан-26 на Камчатке

19.08.2021, 15:34, Новости дня
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточный отчет по расследованию крушения пассажирского Ан-26 в Камчатском крае.

«В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26Б-100 RA-26085 по маршруту Петропавловск-Камчатский–Палана (этап полета на эшелоне, снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой)», – цитирует сообщение МАК РИА «Новости».

Качество зафиксированных данных оценивается как удовлетворительное, результаты расшифровки полетной информации используются для установления причин крушения.

Напомним, 6 июля была утеряна связь с пассажирским самолетом Ан-26, совершавшим перелет из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Обломки воздушного судна были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Оба «черных ящика» найдены. Президент Владимир Путин выражал соболезнования семьям погибших и поручал оказать им помощь.



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