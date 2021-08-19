Таксиста в Москве заподозрили в краже кошелька у пенсионерки

В Москве пенсионерка, поехавшая на такси в поликлинику, лишилась кошелька с крупной суммой, сообщили в пресс-службе московского ГУ МВД.

Происшествие случилось 9 августа, пенсионерка поймала возле дома такси и поехала в поликлинику на улице Земляной вал, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сообщение столичного ГУ МВД.

Женщина доехала в пункт назначения, таксист помог ей выйти из машины, при этом ее сумка на мгновение оказалась в его руках. После этого пенсионерка обнаружила, что из сумки исчез кошелек, в нем было свыше 27 тыс. рублей.

Возбуждено дело по статье «Кража».