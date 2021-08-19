Москва указала на ответственность Гани за происходящее в Афганистане

Сбежавший из Афганистана президент Ашраф Гани ответственен за то, что происходит сейчас в стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Также она отметила, что признанное террористическим и запрещенное в РФ движение «Талибан» взялось за «наведение порядка» в Афганистане, и также демонстрирует «настрой на диалог с влиятельными афганскими политическими лидерами».

В числе таких лидеров она назвала экс-президента страны Хамида Карзая. По словам дипломата, талибы, по их заявлениям, готовы «учитывать интересы граждан, в том числе – для нас эта тема является актуальной – прав женщин и многие другие аспекты».

Ранее британская газета Times сообщила, что представители «Талибана» мешают эвакуации из Афганистана.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.