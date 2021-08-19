Против России действуют американские агенты влияния – Патрушев

В сентябре 2021 года россиянам предстоит избрать новый состав Государственной Думы РФ. Все чаще в этой связи появляются опасения о вмешательстве западных стран в суверенные дела нашей страны. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, как американцы пытаются влиять на избирательный процесс в России.

По мнению политика, Белый дом до сих пор ставит перед собой задачи по вмешательству во внутренние дела российского государства. Патрушев подчеркнул, что США выставили против нашей страны целый “легион” политтехнологов. Об этом сообщает “Царьград” со ссылкой на интервью секретаря Совбеза.

По словам Николая Платоновича, американские специалисты и целые компании стремятся продвинуть в российские органы власти своих агентов влияния. И все это происходит на фоне внутриполитических поблеем в США. Как отметил чиновник, сегодня в Америке “усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения”. При этом Вашингтон пытается нагнетать “социальную напряженность” в российском обществе.

Патрушев также рассказал о негативных последствиях американского присутствия в Афганистане. Результатом некомпетентности США оказался политический кризис в исламской республике, в результате чего власть в стране захватили члены террористической организации “Талибан”*.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.