 

Лидер НАУ Латушко призвал остановить финансирование диктатуры Лукашенко

19.08.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Прошлогодние итоги президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по данным ЦИК РБ, одержал Александр Лукашенко, не признали порядка сорока стран. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, бывший белорусский дипломат и министр Павел Латушко. Лидер НАУ обратился к главам МИД этих государств с просьбой остановить финансирование “диктатуры” Лукашенко.

Политик выразил недоумение, что глава государства, которого правительства многих стран считают нелегитимным и даже называют террористом после посадки в Минске самолета компании Ryanair, может претендовать на получение миллиарда долларов от МВФ. Он адресовал свое претензию к министрам иностранных дел и призвал их твердо занять позицию о непризнании власти Лукашенко.

Оппозиционер подчеркнул, что режим Лукашенко намерен потратить миллиард долларов на силовое удержание власти, содержание силовиков и тюрем, на покупку оружия, на пытки и убийства, а не на преодоление последствий рецессии 2020 года и поддержание белоруской экономики.

Латушко призвал глав МИД заблокировать финансовые потоки для “террориста и диктатора” Лукашенко, чтобы сохранить эти деньги для новых властей. Он заявил, что пришло время совместными усилиями остановить финансирование “террора и диктатуры” в Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Диагноз — рак. Что делать и где искать помощь?

17.08 / Анна Старшенбаум появится в новом сезоне сериала “СеняФедя”

12.01 / Кошки понимают человеческую речь – ученые

24.12 / Володин: Необходимость внесения поправок в Конституцию доказала сама жизнь

26.07 / Ученые проверили эффективность «Спутника V» против вариантов коронавируса

04.12 / Мнение: Путин назначил Чубайса…

16.04 / Опубликованы изображение Samsung, который складывается в двух направлениях

23.08 / Ученые рассказали о зависимости продолжительности жизни от количества выпавших зубов

19.08 / Кто тот «добрый человек», который подсказал Батьке зарегистрировать Тихановскую?

27.05 / Кремль прокомментировал заявление Лукашенко об извинениях Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика