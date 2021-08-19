Ученые обнаружили нейтрализующее нанотело против SARS-CoV-1

Британские исследователи обнаружили мощное нанотело, нейтрализующее SARS-CoV-1. С его помощью можно будет улучшить профилактику и лечение коронавируса.

Коронавирус COVID-19 за короткое время охватил весь мир, что сделало необходимостью разработку препаратов для его лечения и профилактики. Ученые из Великобритании предлагают использовать для обезвреживания патогенных частиц мощные нанотела. Их целью является рецептор-связывающий домен коронавируса в тяжелой острой форме респираторного синдрома (SARS-CoV). Статью об этом разместило на своих страницах издание Virologica Sinica, в материале рассказывается о разработки и валидацию иммунных белков.

Нанотела способны эффективно блокировать домена и ангиотензин-превращающего фермента, нейтрализуя вирус. С помощью технологии фагового дисплея исследователи создали библиотеку мононуклеарных клеток, используя для этого периферическую кровь иммунизированных животных. Далее нанотела были очищены с помощью аффинной хроматографии.

Методом биослойной интерферометрии и изучения нейтрализации псевдовирусного тела специалисты установили степень кинетики связывания и нейтрализации S14 в отношении SARS-CoV. S14 оказался эффективным для блокировки проникновения патогенна в клетку. Связываясь со всеми мутировавшими вирусными частицами, нанотело S14 демонстрирует эффективность нейтрализации вируса. Открытие поможет улучшить способы противодействия распространения и лечения коронавируса.

Источник: ufatime.ru