Эксперты развеяли пять устоявшихся мифов о мужском оргазме

Существует несколько мифов о мужском оргазме, в которые верят не только женщины, но и сами мужчины. Эксперты развеяли наиболее популярные их них.

Мужчины быстрее и проще достигают оргазма

Зачастую данное мнение возникает у женщин. Дело в том, что это миф, так как партнерам во время секса иногда требуется разное время для возбуждения и достижения пика удовольствия. Причина в том, что житель и жительница могут просто иметь разные предпочтения, поэтому временной период может быть индивидуальным и зависеть от желаний конкретного человека.

Мужчины хотят текста только из-за оргазма

Сексологи утверждают, что это происходит лишь в случае встреч только ради секса. Что касается постоянных отношений, то для мужчины важно не только физическое удовольствие, но и получение эмоциональной связи с возлюбленной. Речь идет о верных друг другу партнерах с крепкими и длительными отношениями.

Во время эякуляции всегда наступает оргазм

Это тоже миф, так как эти два понятия имеют отличия. Встречаются случаи, когда не происходит семяизвержения, но житель достигает пика удовольствия. Эксперты объясняют это особенностями организма и зарождением оргазма сначала в мозге.

После секса жительница больше не интересует мужчину

Зачастую после интимной близости женщины обвиняют мужчин в том, что у них пропал к ним интерес. Эксперты же сообщают, что после секса, который требует от мужчин определенных физических затрат, им просто необходим отдых. Они уверены, что спустя полчаса партнер будет готов поговорить или проявить внимание к пассии.

Мужчины не могут испытывать мультиоргазмы

Речь идет о двух и более оргазмах подряд. Ранее считалось, что особое строение половых органов представителей сильного пола не позволяет им этого испытать. Причина кроется в уровне пролактина, который зашкаливает после получения удовольствия, делая невозможным мгновенное повторное возбуждение полового органа. Теперь же специалисты называют это мнение мифом, так как молодые люди до 25-летнего возраста могут испытать подобное.

Источник: www.womanhit.ru