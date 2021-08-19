На изображениях TENAA раскрыли предстоящий дизайн Realme RMX3125

В базе регулятора TENAA появилась информация о дизайне нового смартфона Realme RMX3125. Недорогой аппарат получит стильное оформление и яркие расцветки.

Новый смартфон готовится вывести на международный рынок китайская компания Realme. RMX3125 с поддержкой сетей пятого поколения в начале недели прошел сертификацию регионального регулятора КНР TENAA. Аппарат недорогого сегмента получил мощную однокристальную систему на восьми вычислительных ядрах, функционирующих в диапазоне до 2,4 Гигагерц. Дополняет процессор три варианта модуля оперативной памяти на 4,6 и 8 Гигабайт. Файлы мультимедиа, приложения и т.п. владелец сможет хранить на флэш-накопителе вместительностью 64, 128 и 256 гигабайт, которые можно расширить за счет установки карты памяти формата microSD.

Дисплейная панель диагональю 6,52 дюйма поддерживает разрешение HD+, посредине вверху экрана находится каплевидный вырез для фронтальной камеры на 8 миллионов точек. Основную камеру составляет два сенсора на 2 и 13 мегапикселей. При этом вес устройства составляет 189 грамм, а длина, толщина и ширина корпуса – соответственно 163,9 × 8,4 × 75,7 миллиметра. Автономность аппарату придает аккумулятор на 4990 мА•ч. На боковой грани производитель разместил сканер отпечатка пальца, а работает Realme RMX3125 на одиннадцатом поколении операционной системой Android.

Покупателю будут доступны как минимум два варианта оформления девайса, в золотом и фиолетовом цветах. Клавиши включения вынесены на левую боковину, блок тыльных фото-видео-датчиков оформлен в виде расположенного вертикально прямоугольника с закругленными углами, причем вспышка в нем находится сбоку от объективов. Остальные подробности, как и стоимость гаджета, а также дата его презентации, пока не известны.

Источник: astera.ru