Комик Мирзализаде вышел из-под ареста

Стендап-комика Идрака Мирзализаде освободили после лесяти суток в спецприемнике, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Идрак освободился», – сообщил Бадамшин РИА «Новости».

Напомним, Мирзализаде был арестован на 10 суток по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

Скандал вокруг комика разразился после шутки артиста про «любовь» русских к фекалиям: в своем монологе стендапер заявил о расизме арендодателей, которые, по его словам, сдают жилье «только славянам»; после долгих поисков ему удалось найти квартиру, в которой Мирзализаде обнаружил матрас, измазанный испражнениями прежних, якобы русских съемщиков.

Юмор молодого человека пришелся не по вкусу многим россиянам. За три недели ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы, также на Мирзализаде было совершено нападение.

«В Пензе мужчина вышел на одиночный пикет с надписью: «Идрак Мирзализаде – враг русского народа!». За мою голову объявили денежную награду», – рассказывал комик на одном из своих выступлений.