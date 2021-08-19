 

Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в ТЦ Челябинска

19.08.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция в Челябинске организовала проверку по факту публикации видео, на котором охранник одного из местных ТЦ ударил кулаком посетительницу, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось в торгово-развлекательном комплексе «Космос», в местном Telegram-канале «Челябинск №1» опубликовали видеозапись произошедшего. В ролике зафиксировано, как сидящую за столом в фуд-корде девушку охранник резко ударил кулаком по лицу.

В полиции сообщили, что не получали заявлений по поводу инцидента, передает РИА «Новости». Сейчас проводится проверка, правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / VOAэкспресс 25 июня 2020

06.07 / Патрульный корабль «Павел Державин» вышел на испытания

09.07 / Путин призвал развивать нормы Конституции в российских регионах

23.12 / Внутренний аудит “ПриватБанка” выявил многомиллионные нарушения со стороны службы безопасности – СМИ

02.07 / Вирусолог усомнился в повторном введении режима самоизоляции в России

10.10 / Вода поможет снизить вязкость труднодобываемой нефти

24.03 / Insider – послания союзникам и противникам — американские бомбардировщики летают всё чаще, но без особого эффекта

26.03 / Полицейский сбил насмерть пешехода в центре Москвы

07.08 / В Сенате проходят слушания о роли федеральных сил в разгоне протестов

17.03 / Эксперты рассказали о количестве поддельных смартфонов на мировом рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика