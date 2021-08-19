Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в ТЦ Челябинска
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Полиция в Челябинске организовала проверку по факту публикации видео, на котором охранник одного из местных ТЦ ударил кулаком посетительницу, сообщили в региональном ГУ МВД.
Происшествие случилось в торгово-развлекательном комплексе «Космос», в местном Telegram-канале «Челябинск №1» опубликовали видеозапись произошедшего. В ролике зафиксировано, как сидящую за столом в фуд-корде девушку охранник резко ударил кулаком по лицу.
В полиции сообщили, что не получали заявлений по поводу инцидента, передает РИА «Новости». Сейчас проводится проверка, правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован.
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