Полиция начала проверку после видео с избиением девушки в ТЦ Челябинска

Полиция в Челябинске организовала проверку по факту публикации видео, на котором охранник одного из местных ТЦ ударил кулаком посетительницу, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось в торгово-развлекательном комплексе «Космос», в местном Telegram-канале «Челябинск №1» опубликовали видеозапись произошедшего. В ролике зафиксировано, как сидящую за столом в фуд-корде девушку охранник резко ударил кулаком по лицу.

В полиции сообщили, что не получали заявлений по поводу инцидента, передает РИА «Новости». Сейчас проводится проверка, правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Российской государственной библиотеке имени Ленина в центре Москвы избили 19-летнего юношу, на него напал охранник, пострадавший госпитализирован.