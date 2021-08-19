 

Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении

19.08.2021, 14:34, Разное
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Володин поздравил Мирзояна с назначением на должность главы министерства иностранных дел Армении. Спикер Госдумы отметил, что у него сложились конструктивные отношения с коллегой.

С января 2019 года по август 2021-го Мирзоян возглавлял Национальное собрание Армении.

В мае Володин и Мирзоян встречались в Москве. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и отметили вклад российского лидера Владимира Путина в урегулирование конфликта.



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