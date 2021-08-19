Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Володин поздравил Мирзояна с назначением на должность главы министерства иностранных дел Армении. Спикер Госдумы отметил, что у него сложились конструктивные отношения с коллегой.
С января 2019 года по август 2021-го Мирзоян возглавлял Национальное собрание Армении.
В мае Володин и Мирзоян встречались в Москве. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и отметили вклад российского лидера Владимира Путина в урегулирование конфликта.
Смотреть комментарии → Комментариев нет