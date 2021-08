Не мелочится: Пэрис Хилтон раскрыла секреты предстоящей свадьбы

О том, что Пэрис Хилтон выходит замуж, знает уже весь мир. О возможном размахе предстоящего торжества говорят уже не один месяц – с тех пор, как в феврале it-girl 2000-х, модель и актриса приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Пэрис, в отличие от многих звезд, не собирается делать из своей свадьбы секрета и проводить ее как скромное и тайное торжество. Напротив, Хилтон намерена превратить ее в шоу. Об этом она рассказала накануне Джимми Фэллону в эфире The Tonight Show.

40-летняя Пэрис призналась, что вовсю готовится к свадьбе и “это очень напряженно”. И хотя, по словам невесты, не все еще готово, она уже сделала многое – например, выбрала свадебный наряд, причем не один. Хилтон планирует надеть десять (!) свадебных платьев, одно из которых точно будет ее любимого розового цвета.

У меня будет много платьев. Наверное, десять. Мне нравится менять наряды, – сказала Хилтон в телешоу. Создание свадебного гардероба оправдано хотя бы тем, что свадебные торжества, по признанию Хилтон, будут длиться, как по старой русской традиции, три дня. И если племянница принцессы Дианы Китти Спенсер успела за два дня надеть шесть праздничных комплектов, то и Хилтон за три дня сможет показать все десять. Пэрис также добавила, что у ее жениха гораздо меньше костюмов для торжества, потому что “он не так требователен”.

Пэрис Хилтон на шоу Джимми Фэллона

Свадьба Хилтон и Реума станет не просто значимым для влюбленных и их друзей, родственников торжеством, но и частью документального сериала Peacock – Paris in Love, который, по мнению продюсеров, будет таким же популярным, как когда-то реалити-шоу с Хилтон “Простая жизнь”.

Я хочу, чтобы мои поклонники увидели, что я нашла своего прекрасного принца и в этой сказке есть счастливый финал, – сказала невеста. Напомним, в конце июля таблоиды в один голос сообщили, что светская львица беременна и даже ждет близнецов. Пэрис оперативно опровергла информацию в своем авторском подскасте This Is Paris. Но ведущая не скрывает, что хочет стать мамой. В августе прошлого года Пэрис рассказала изданию The Sunday Times, что мечтает стать матерью и даже заморозила яйцеклетки. Спустя месяц в подкасте LadyGang Пэрис призналась, что хочет родить двойняшек – мальчика и девочку – и уже даже выбрала имя для своей будущей дочки – Лондон. А в январе в беседе на подкасте The Trend Reporter, сказала, что готовится к процедуре экстракорпорального оплодотворения.

Мы уже приступили к процедуре ЭКО: благодаря ей я смогу выбрать близнецов, если захочу. Об этом мне рассказала Ким Кардашьян, раньше я в теме не разбиралась. Я счастлива, что она дала мне хороший совет и познакомила со своим доктором (двоих младших детей для Ким Кардашьян и Канье Уэста выносила суррогатная мать – прим. ред.).Помимо подготовки к свадьбе, Пэрис сейчас много работает – ведет свой подкаст и новое кулинарное шоу на Netflix – Cooking With Paris.

Пэрис Хилтон и Картер РеумНапомним, в свой день рождения, 17 февраля этого года, Пэрис получила предложение руки и сердца от своего бойфренда Картера Реума. Помолвку отметили “белой” вечеринкой на экзотическом острове. Избранник Пэрис – известный бизнесмен: вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер автор книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Подробности же его романа с Пэрис стали известны благодаря осведомленным источникам издания E! Online. Впервые их заметили на афтепати “Золотого глобуса” в январе 2020-го.