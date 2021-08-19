 

Ученые 4 стран БРИКС оценят влияние COVID-19 на распространение туберкулеза

19.08.2021, 13:52, Разное
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Как следует из заявления, влияние пандемии и связанных с ней ограничительных мер консорциум врачей и исследователей из четырех стран (прежде всего Индии и России) исследуют с помощью математического моделирования. Также специалисты оценят течение COVID-19 у пациентов с туберкулезом и особенности лечения таких больных.

По результатам совместного исследования ученые представят дифференцированную оценку негативных последствий COVID-19 в каждой стране. Это позволит выработать эффективную стратегию по смягчению негативных последствий пандемии во всех четырех странах.

«Анализ даст представление о наиболее важных моментах применения эпидемиологических, медико-социальных, клинических и социально-экономических вмешательств, которые, как ожидается, снизят заболеваемость и смертность от взаимодействия COVID-19 — цитирует Business Standard заявление.

Ранее стало известно, что Индия, Китай, РФ и Бразилия объединились для проведения крупного эпидемиологического исследования с целью дальнейшего прогнозирования пандемии и сокращения ее масштабов. В частности, Индия и Бразилия будут оценивать распространение SARS-CoV-2 в образцах окружающей среды с помощью анализа метагенома для эпидемиологического надзора на основе сточных вод. Российские и китайские ученые займутся выявлением патогена в режиме реального времени посредством ПЦР-тестирования. Они будут исследовать в мазках из носоглотки зараженных пациентов геномную изменчивость SARS-CoV-2, сравнительную геномику и и проводить филогенетический анализ.

В дальнейшем собранные данные будут объединены для разработки математических моделей для анализа мутаций, прогнозирования распространения распространения и динамики вируса.



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